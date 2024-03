"Inwestorzy amatorzy" (oryg. "Dumb money") to komediodramat biograficzny w reż. Craiga Gillespie’a, bazujący na książce Bena Mezricha pt. "The Antisocial Network" z 2021 r. Produkcja debiutowała na Festiwalu Filmowym w Toronto we wrześniu ubiegłego roku. Jest to fabularyzowana historia prawdziwych przejęć akcji na giełdzie - skandalu, który miał miejsce w czasie pandemii. Keith Gill - jeden z bohaterów - to przeciętny gość, który zdecydował się ulokować swoje oszczędności w akcjach i... zaczął publikować o tym posty w social mediach. Te z kolei zaczęły przykuwać uwagę internautów, co w efekcie zmieniło życie zarówno Gilla, jak i jego znajomych, innych "spekulantów z Reddita". Akcje zaczęły bowiem rosnąć, GameStop (sklep z grami wideo na fizycznych nośnikach w centrum handlowym) stał się dzięki temu jedną z najgorętszych firm na świecie, a cała paczka znajomych stała się bardzo bogata. Zainteresowanie spółką była tak duże, że inicjatorów akcji przesłuchiwano w Kongresie USA. A to wszystko, rzecz jasna, nie przypadło do gustu giełdowym królom - miliarderom.



Inteligentny i naprawdę bardzo, bardzo zabawny film w niezwykle przyjemny sposób opisuje skomplikowane szczegóły swojej prawdziwej historii. Dorównuje w tym choćby znakomitemu "Big Short", będąc czymś w rodzaju jego duchowego sequela. Za pomocą fantastycznych zabiegów i dialogów wykłada mechanizmy działania tej odnogi rynku i tłumaczy, jak zostały one obrócone przeciw niemu.



Reżyser świetnie zarządza swoją skądinąd fenomenalną obsadą; każda z nich przekazuje coś od siebie i ma swój rytm, co na szczęście się ze sobą nie gryzie - każdy dokłada tu cegiełkę do spójnej wizji całości. Przy okazji: fajnie, że tytuł tłumaczy złożone rzeczy w prosty sposób, jednocześnie nie sięgając po banalne truizmy i zabiegi pokroju monologów o złym kapitalizmie. Twórcy nie ulegają pokusom, unikają pułapek i w efekcie gwarantują godzinę i czterdzieści pięć minut świetnej zabawy połączonej z omówieniem tego fascynującego incydentu. Bez odrobiny żenady.



W rolach głównych: Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D’Onofrio, America Ferrera, Nick Offerman, Seth Rogen, Sebastian Stan, Shailine Woodley i Clancy Brown.