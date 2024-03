I tak się właśnie robi remaki. Nowa wersja akcyjniaka ery VHS powala na łopatki

Dalton wywodzi się z tej samej linii herosów, co John Wick czy Hutch Mansell, tytułowy "Nikt". "Road House" staje się przez to współczesnym przykładem male rampage movies, których formuła cieszyła się popularnością w latach 90. ("Upadek", "Podziemny krąg", "American Psycho"). Nie ma tu już zmęczenia pracą w białych kołnierzykach, ani gniewu na mniejszości. Pierwotne instynkty wybuchają ze względu na zbyt długie ich tłumienie. Chociaż zasady się zmieniły, uśpiona męskość tak samo w końcu budzi się w agresywnym zrywie. Dzięki temu stojący za kamerą Doug Liman daje upust buzującemu od początku na ekranie testosteronowi.



"Road House" to typowo męski film, ale skrojony pod gusta publiczności XXI w. Chociaż lekarka Ellie pozostaje ważną dla rozwoju fabuły postacią, scenarzyści Anthony Bagarozzi i Nick Cassavetes postanowili zrezygnować ze znanego z oryginału wątku romansu. Zamiast uciekać w tani melodramatyzm, wolą psychologicznie komplikować swoich bohaterów, skupiając się na męskim pojedynku. Przeciwnikiem Daltona staje się Knox - jego totalne przeciwieństwo - który mówi mu nawet, że mógłby się stać takim, jak on. To sprytny zabieg. Uzasadnia tłumienie agresji przez głównego bohatera, pokazując, kim by był, gdyby dawał jej upust.



O ile w male rampage movies lat 90. narzędziem krytyki toksycznej męskości było podkreślanie chorób psychicznych głównych bohaterów, o tyle dzisiaj taki wentyl bezpieczeństwa zachowuje się poprzez humor. "Road House" iskrzy się od błyskotliwych dialogów, a kolejne suche żarty idą w parze z przerysowaniem całej opowieści. Bohaterowie są żywcem wyjęci z kreskówek. Knoksa poznajemy przecież, jak paraduje z gołym tyłkiem po włoskiej prowincji. To pierwsza fabularna rola Conora McGregora, który ewidentnie zamiast na planie pracować, dobrze się po prostu bawił. Frywolnym nastrojem zdolny jest porwać tłumy, nawet bardziej niż walcząc w oktagonie.



Wcielający się w główną rolę Jake Gyllenhaal nawet w "Do utraty sił" nie był tak urzekający. Może dlatego, że tutaj swoje ekranowe zwierzę portretuje z dużą dawką autoironii. O ile w "Wykidajle" Patrick Swayze grał bohatera typowego dla Chucka Norrisa, o tyle tutaj Dalton przypomina raczej postacie zarezerwowane we współczesnym kinie dla Jasona Stathama. "Road House" to zresztą ten sam kaliber, co niedawny "Pszczelarz". Twórcy szukają tu jedynie pretekstów, aby prezentować nam coraz bardziej wykręcone sceny akcji. Limanowi udaje się w ten sposób zachować głupkowaty vibe oryginału.