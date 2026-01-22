Ładowanie...

Ci klienci HBO, którzy korzystają ze starych sprzętów firmy z Cupertino, zostaną na lodzie i nie będą mogli korzystać dalej z aplikacji HBO Max. Firma zidentyfikowała już posiadaczy tych urządzeń, którymi są telefony iPhone, tablety iPad oraz przystawki Apple TV i wysłała im w tej sprawie komunikat. Zmiany wchodzą w życie już za miesiąc, czyli 24 lutego 2026 r.

W komunikacie firmy HBO czytamy, iż aby dalej korzystać ze streamingu HBO Max, konieczne jest zaktualizowanie swoich urządzeń Apple’a do systemów w wersji tvOS 16 na przystawkach Apple TV oraz iOS 16 w przypadku iPhone’ów (tudzież iPadOS 16 w przypadku iPadów). To jedyny sposób na to, by mieć dostęp do tego VOD.

REKLAMA

Taki mail oznacza, że HBO Max przestanie działać na iPhonie lub iPadzie

HBO, że na stronach pomocy znajdziemy „pełną listę wspieranych urządzeń i systemów operacyjnych, w tym urządzeń Apple”, ale… to nieprawda. Po kliknięciu w link do stron pomocy listy sprzętów nie ma - dostajemy jedynie informację, że potrzebujemy sprzętu z obsługą najnowszej wersję tvOS lub aktualnej wersji iOS/iPadOS wraz z dwiema poprzednimi.

Koniec z HBO Max na iPhone’ach - które modele stracą apkę?

W przypadku przystawek Apple TV na szczęście nie ma w zasadzie problemu. Wszystkie sprzęty z tej linii, począwszy od Apple TV HD wydanego w 2015 r., które debiutowały z pierwszą wersją systemu tvOS z opcją instalacji aplikacji firm trzecich, dostały aktualizację nie tylko do tvOS 16, ale też do nowszego od dwa lata tvOS 26.

A co z telefonami? Nie jest źle, bo iOS 16 z 2022 r. został udostępniony na telefonach Apple’a z 2017 r. w górę, którymi są iPhone X oraz iPhone’y 8 i nowsze. Aktualizacja nie jest dostępna tym samym na iPhone’ach 7 i starszych, czyli telefonach sprzed niemal dekady. Konsumenci z kolei wymieniają smartfony zwykle co dwa-trzy lata.

Taki komunikat wyświetla się na wszystkich urządzeniach przypiętych do konta, jeśli korzystamy z chociaż jednego, które nie ma systemów iOS/iPadOS w wersji 16 lub nowszej

Gorzej jest z iPadami od Apple’a w kontekście HBO Max

Te sprzęty wymieniamy rzadziej niż telefony, a w użyciu nadal jest wiele leciwych już iPadów. Sam dowiedziałem się zaś właśnie, iż taki iPad Air 2 z 2014 r., który nadal jest w pełni wystarczający do oglądania seriali, aktualizacji do iOS/iPadOS 16 nigdy nie dostał, a tym samym straci dostęp do HBO Max.

A które ze starszych tabletów Apple’a aktualizację do iPadOS 16 faktycznie dostały, a tym samym dalej dostępna będzie na nich aplikacja HBO Max? Są to konkretnie iPad (5. generacji) lub nowszy, iPad Air (3. generacji) lub nowszy) oraz modele z linii iPad Pro: 9.7”, 10.5” (2. generacji) oraz wszystkie w rozmiarach 11” i 12,9”.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone HBO Max:

Jeśli nadal korzystacie z leciwego tabletu, którego nie ma na powyższej liście i na którym nie da się zainstalować systemu w wersji co najmniej iPadOS 16, to niestety za miesiąc aplikacja HBO Max przestanie być dostępna. Aby oglądać dalej firmy i seriale w apce VOD od HBO, trzeba będzie wymienić sprzęt na nowszy.

REKLAMA

Mam stare sprzęty Apple’a, ale nie planuję ich zmieniać - co teraz?

HBO poinformowało klientów, że aby dalej korzystać z apki HBO Max, muszą zaktualizować lub wymienić sprzęt. Jeśli ktoś nie zamierza tego robić, może skontaktować się z działem obsługi klienta, aby ustalić wynagrodzenie z powodu niedogodności związanych z tą sytuacją lub zrezygnować z subskrypcji i odzyskać proporcjonalną część środków za okres do końca trwania umowy.

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Piotr Grabiec 22.01.2026 17:49

Ładowanie...