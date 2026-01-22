REKLAMA
Masz tylko miesiąc na wymianę iPhone'a i iPada. HBO Max przestanie działać

HBO Max przestanie działać na części telefonów i tabletów marki Apple. Warto sprawdzić, które modele iPhone’ów i iPadów stracą dostęp do apki - ja już wiem, że tablet mojej mamy poszedł pod nóż.

Piotr Grabiec
hbo-max-iphone-ipad-nie-dziala-niedostepne-problem
Ci klienci HBO, którzy korzystają ze starych sprzętów firmy z Cupertino, zostaną na lodzie i nie będą mogli korzystać dalej z aplikacji HBO Max. Firma zidentyfikowała już posiadaczy tych urządzeń, którymi są telefony iPhone, tablety iPad oraz przystawki Apple TV i wysłała im w tej sprawie komunikat. Zmiany wchodzą w życie już za miesiąc, czyli 24 lutego 2026 r.

W komunikacie firmy HBO czytamy, iż aby dalej korzystać ze streamingu HBO Max, konieczne jest zaktualizowanie swoich urządzeń Apple’a do systemów w wersji tvOS 16 na przystawkach Apple TV oraz iOS 16 w przypadku iPhone’ów (tudzież iPadOS 16 w przypadku iPadów). To jedyny sposób na to, by mieć dostęp do tego VOD.

hbo-max-iphone-ipad-nie-dziala-niedostepne-problem-e-mail
Taki mail oznacza, że HBO Max przestanie działać na iPhonie lub iPadzie

HBO, że na stronach pomocy znajdziemy „pełną listę wspieranych urządzeń i systemów operacyjnych, w tym urządzeń Apple”, ale… to nieprawda. Po kliknięciu w link do stron pomocy listy sprzętów nie ma - dostajemy jedynie informację, że potrzebujemy sprzętu z obsługą najnowszej wersję tvOS lub aktualnej wersji iOS/iPadOS wraz z dwiema poprzednimi.

Koniec z HBO Max na iPhone’ach - które modele stracą apkę?

W przypadku przystawek Apple TV na szczęście nie ma w zasadzie problemu. Wszystkie sprzęty z tej linii, począwszy od Apple TV HD wydanego w 2015 r., które debiutowały z pierwszą wersją systemu tvOS z opcją instalacji aplikacji firm trzecich, dostały aktualizację nie tylko do tvOS 16, ale też do nowszego od dwa lata tvOS 26.

A co z telefonami? Nie jest źle, bo iOS 16 z 2022 r. został udostępniony na telefonach Apple’a z 2017 r. w górę, którymi są iPhone X oraz iPhone’y 8 i nowsze. Aktualizacja nie jest dostępna tym samym na iPhone’ach 7 i starszych, czyli telefonach sprzed niemal dekady. Konsumenci z kolei wymieniają smartfony zwykle co dwa-trzy lata.

Taki komunikat wyświetla się na wszystkich urządzeniach przypiętych do konta, jeśli korzystamy z chociaż jednego, które nie ma systemów iOS/iPadOS w wersji 16 lub nowszej

Gorzej jest z iPadami od Apple’a w kontekście HBO Max

Te sprzęty wymieniamy rzadziej niż telefony, a w użyciu nadal jest wiele leciwych już iPadów. Sam dowiedziałem się zaś właśnie, iż taki iPad Air 2 z 2014 r., który nadal jest w pełni wystarczający do oglądania seriali, aktualizacji do iOS/iPadOS 16 nigdy nie dostał, a tym samym straci dostęp do HBO Max.

A które ze starszych tabletów Apple’a aktualizację do iPadOS 16 faktycznie dostały, a tym samym dalej dostępna będzie na nich aplikacja HBO Max? Są to konkretnie iPad (5. generacji) lub nowszy, iPad Air (3. generacji) lub nowszy) oraz modele z linii iPad Pro: 9.7”, 10.5” (2. generacji) oraz wszystkie w rozmiarach 11” i 12,9”.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone HBO Max:

Jeśli nadal korzystacie z leciwego tabletu, którego nie ma na powyższej liście i na którym nie da się zainstalować systemu w wersji co najmniej iPadOS 16, to niestety za miesiąc aplikacja HBO Max przestanie być dostępna. Aby oglądać dalej firmy i seriale w apce VOD od HBO, trzeba będzie wymienić sprzęt na nowszy.

Mam stare sprzęty Apple’a, ale nie planuję ich zmieniać - co teraz?

HBO poinformowało klientów, że aby dalej korzystać z apki HBO Max, muszą zaktualizować lub wymienić sprzęt. Jeśli ktoś nie zamierza tego robić, może skontaktować się z działem obsługi klienta, aby ustalić wynagrodzenie z powodu niedogodności związanych z tą sytuacją lub zrezygnować z subskrypcji i odzyskać proporcjonalną część środków za okres do końca trwania umowy.

Piotr Grabiec
22.01.2026 17:49
Tagi: AppleHBOHBO MaxiPadiPhone
