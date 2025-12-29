Logo
Polacy nie gęsi, swoje seriale mają. I właśnie podbijają HBO Max

Oferty serwisów streamingowych są bogate w produkcje zarówno zagraniczne, jak i polskie. Właśnie doszło do dość niecodziennej sytuacji - w czołówce oglądalności seriali na HBO Max możemy znaleźć praktycznie same krajowe tytuły.

Adam Kudyba
hbo max polskie seriale
HBO Max słynie z jakości, zarówno jeśli chodzi o filmy, jak i o seriale. To właśnie na tej platformie są dostępne takie produkcje jak "Jedna bitwa po drugiej", "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie", "Zniknięcia", a także odcinkowe tytuły pokroju "Detektywa", "Euforii" czy "The Last of Us". Wśród oferty nie brakuje też polskich filmów i seriali. Użytkownicy serwisu najprawdopodobniej postanowili docenić wytwory serialowej wyobraźni krajowych twórców, bowiem to właśnie one są najchętniej oglądane.

Polskie hity HBO Max doceniane przez widzów. Oglądają je na potęgę

Biorąc pod lupę 10 najchętniej oglądanych seriali HBO Max, znajdziemy tam aż 5 polskich seriali. Chciałbym się jednak przyjrzeć szczególnie czterem - niektóre z nich albo są od niedawna w serwisie, albo po jakimś czasie wróciły do łask. Do tej drugiej kategorii zaliczają się tytuły okupujące kolejno piąte i czwarte miejsce - "Porządny człowiek" oraz "Lady Love". Thriller z Krzysztofem Czeczotem w roli głównej oraz dramat poświęcony gwieździe branży filmów dla dorosłych (w tej roli Anna Szymańczyk) trafiły do HBO Max dawno temu - pierwszy z nich w marcu 2025, zaś drugi w grudniu...ubiegłego roku. O ile wysokie miejsce "Porządnego człowieka" może zaskakiwać, zważywszy na dość przeciętne opinie, o tyle "Lady Love" to tytuł nieco bardziej wyrazisty i dużo lepiej oceniany przez krytyków oraz widzów, w związku z czym nic dziwnego, że widzowie postanowili albo go nadrobić, albo obejrzeć ponownie. Pierwsze dwa miejsca należą jednak do tytułów, które w ofercie HBO Max znajdują się dopiero od niedawna.

"Srebrny medal" póki co jest w posiadaniu "Zabić miss" - trzyodcinkowego dokumentu poświęconego Agnieszce Kotlarskiej - Miss Polski 1991, która została zamordowana w 1996 roku przez człowieka, który miał na jej punkcie obsesję. Serial przybliża tę historię - zarówno jeśli chodzi o samą Kotlarską, ale również kulisy tego, jak doszło do zbrodni. Liderem i najchętniej oglądanym serialem jest za to "Niebo. Rok w piekle" - wyczekiwana polska produkcja oparta na autobiograficznej książce Sebastiana Kellera, w którego w serialu wciela się Stanisław Linowski. Serial przybliża historię głównego bohatera, który nawiązuje znajomość z Piotrem (Tomasz Kot), stojącym na czele duchowej wspólnoty określającej się jako Niebo. W serwisie jest na razie dostępny tylko jeden odcinek, ale ciężko się dziwić, że użytkownicy HBO Max się na niego rzucili - wciąga od pierwszych minut.

Święta, święta i po świętach. Ale nie po Listach do M

Choć jesteśmy już kilka dni po okresie świątecznym, filmowa magia polskiego, tematycznego kina, nie przeminęła. Palmę pierwszeństwa oglądalności nieustannie dzierży wybitny film Paula Thomasa Andersona, ale zagrażają mu... "Listy do M". I to niejedne! W czołówce najchętniej oglądanych tytułów znajdziemy aż trzy reprezentujące kultową świąteczną serię. Na 7. miejscu spoczywają "Listy do M. 4", na piątej pozycji okopały się najprawdopodobniej ostatnie już "Listy do M. Pożegnania i powroty", a na aż drugim miejscu znajdują się "Listy do M. 5". Jak widać, Tomasza Karolaka w stroju Świętego Mikołaja nigdy dość.

29.12.2025 13:33
