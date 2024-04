HBO Max ma nowego rekordzistę oglądalności. Adaptację gry wideo przebił nowy serial

"The Last of Us" zabiera nas do świata po pandemii. Cywilizacja została zniszczona przez groźnego wirusa przemieniającego ludzi w krwiożercze stwory. W serialu śledzimy losy Joela, który 20 lat po apokalipsie zostaje zatrudniony do przetransportowania 14-letniej dziewczynki. Emma może być kluczem do znalezienia lekarstwa na tajemniczą chorobę. Razem podróżują przez Stany Zjednoczone. A raczej to, co po nich pozostało. Ich przygody porwały tak krytyków (96 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes), jak i widzów.



Podkreślmy jednak: "The Last of Us" to najpopularniejszy serial w historii tylko i wyłącznie HBO Max - nie HBO w ogóle. Z taką "Grą o tron" nie miał szans, ale pokonał "Ród smoka" czy "Sukcesję". Jak swego czasu podawało Warner Bros. Discovery, właściciel platformy, każdy z odcinków adaptacji gry wideo przyciągał w samych Stanach Zjednoczonych średnio 32 mln użytkowników. Produkcja była też najchętniej oglądanym tytułem w Europie i Ameryce Łacińskiej.