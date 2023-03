Zgadnij, co to za serial: aspołeczny twardziel zaczyna opiekować się magicznym dzieckiem. Brzmi znajomo?

Nie ukrywam: wątek twardziela, który nieoczekiwanie musi wziąć pod swoją opiekę dziecko (często posiadające jakąś unikalną umiejętność), przez długi czas był jednym z moich ulubionych. Zazwyczaj wiązał się z długą podróżą, w trakcie której ta pozornie niedopasowana dwójka stopniowo zaczynała pałać do siebie coraz większą sympatią, aż w końcu on - milczący, śmiertelnie niebezpieczny złodupiec - nabierał gotowości, by oddać za dzieciaka życie.



Lubię to. Tego łagodniejącego gbura, który nigdy nie przechodzi niewiarygodnej przemiany we wzór cnót, pozwala sobie natomiast na więcej wrażliwości; wychyla się zza fasady pozornego niewzruszenia. To, jak twórcy opowieści obnażają jego słabości, jak uwypuklają problematykę toksycznej męskości, punktują niezdrowe i destrukcyjne zachowania. Przede wszystkim jednak samą opowieść, zwłaszcza wtedy, gdy skupia się na interakcjach między tą dwójką, gdy poświęca maksimum czasu przekonującej ewolucji tej relacji. Moment, w którym już wiem, że wyłoniła się z niej piękna miłość - ojca do dziecka, dziecka do ojca, ale partnerska zarazem.



Jasne, ten motyw - podobnie jak wiele innych, które cenię - wkrótce zostanie skatowany, bezlitośnie zarżnięty. Wynudzą nas nim, wyeksploatują go do cna, aż nie pozostanie już nic do powiedzenia w temacie. A jeśli już, to wyłącznie to, co jest ukryte nieco głębiej - na tyle głęboko, by nikomu nie chciało się do tego dokopać. Świeżość jest ryzykowna, zazwyczaj szkoda na nią czasu i pieniędzy.



Tymczasem jednak - cieszę się. Cieszę się, że od paru lat dostaję więcej więcej takich historii na ekranie (wcześniej cieszyłem się nimi przeważnie podczas lektury). Wiem, nie wszystkie okazują się w pełni zadowalające, ale zdecydowana większość z nich dostarcza mi tego, co cenię w nich najbardziej.

A gdzie znaleźć wątki tego typu?