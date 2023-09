Strajk scenarzystów właśnie dobiegł końca. Można wznowić prace nad "The Last of Us"

Strajk amerykańskich scenarzystów rozpoczął się jeszcze w maju tego roku. Kończy się więc po 148 dniach, co czyni go drugim najdłuższym buntem w historii WGA (najdłuższy wybuchł w 1988 roku i trwał 153 dni). Wieść o dojściu do porozumienia z AMPTP bardzo ucieszyła Craiga Mazina, który nie mógł się doczekać powrotu do pracy nad 2. sezonem "The Last of Us".