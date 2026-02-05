REKLAMA
Stamtąd 4 z datą premiery i zwiastunem. Kiedy w Polsce?

"Stamtąd" to jeden z najsłynniejszych amerykańskich seriali, łączących science-fiction ze stylistyką horroru. Dotychczas doczekaliśmy się trzech odsłon tej produkcji, ale wiemy, że na tym nie koniec. Oto zwiastun 4. sezonu serialu.

Adam Kudyba
stamtąd sezon 4 kiedy zwiastun premiera polska
Od 2022 roku "Stamtąd" regularnie gości w popkulturowej świadomości. Nic dziwnego, bowiem już na poziomie konceptu ten serial miał jak przykuć uwagę - jego akcja rozgrywa się bowiem w miasteczku, z którego nie da się wyjechać, a każdy kto tam trafia, zostaje swego rodzaju więźniem. Bohaterowie, którzy tam się znajdują, zmuszeni są rozwikłać zagadkę tego miejsca, żeby spróbować się wydostać.

Stamtąd, sezon 4. - zwiastun. Kiedy premiera? Gdzie obejrzeć?

Opublikowany zwiastun ujawnia datę premiery nowego sezonu "Stamtąd" - nastąpi ona 19 kwietnia, czyli za nieco ponad dwa miesiące. Mowa jednak tutaj o MGM+, czyli platformie amerykańskiej. Gdzie zatem zobaczymy 4. sezon w Polsce? Polski oddział tej platformy jeszcze oficjalnie tego nie ogłosił, natomiast o ile nie dojdzie do żadnej rewolucji, będzie - tak jak trzy poprzednie sezony - dostępny do obejrzenia na HBO Max. Podobnie jak wcześniej, możemy się spodziewać, że nowe odcinki będą trafiać do Polski rano następnego dnia, więc tak jak amerykańscy widzowie zobaczą pierwszy odcinek 4. sezonu wieczorem 19 kwietnia, tak polską publiczność ta przyjemność czeka rano 20 kwietnia.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun nowego sezonu "Stamtąd":

Stamtąd, sezon 4. - opis fabuły. Co się wydarzy?

Nie ulega wątpliwości, że "Stamtąd" to jeden z najgłośniejszych i najmocniejszych tytułów swojego gatunku, jeśli chodzi o seriale wydane w ostatnich latach. Oto oficjalny opis 4. sezonu:

Im bliżej mieszkańcy miasteczka są odpowiedzi, których szukają, tym bardziej przerażające stają się ich poszukiwania. Kim jest Człowiek w Żółci i czego chce? Czy wyznanie Jade'a i Tabithy okaże się kluczem do powrotu do domu? Jak długo jeszcze Boyd będzie w stanie utrzymać miasto w całości, mimo że jego ciało i umysł się rozpadają? I jaką rolę w nadchodzących wydarzeniach odegra najnowszy przybysz? Czwarty sezon otworzy drzwi, które niektórzy mieszkańcy będą żałować, że pozostały zamknięte.

Opis potwierdza więc, że w obsadzie ponownie zobaczymy m.in. Harolda Perrineau Jr. (Boyd), Catalinę Sandino Moreno (Tabitha) oraz Davida Alpaya (Jade).

05.02.2026 09:06
