REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Głośna premiera w HBO Max. Film o Priscilli nareszcie w serwisie

Losy Elvisa Presleya były chętnie opisywane i ekranizowane przez wielu. Na uboczu gwiazdorskiej kariery trzymała się Priscilla - żona legendarnego muzyka. Do HBO Max trafił właśnie film Sofii Coppoli, który oddaje jej głos. A przynajmniej próbuje.

Adam Kudyba
priscilla film hbo max
REKLAMA

Oferta HBO Max pęcznieje od głośnych i ciekawych tytułów. Wśród seriali wciąż dominuje boom na "Rycerza Siedmiu Królestw", polskie "Niebo", czy "The Pitt". Spośród filmów palmę pierwszeństwa w oglądalności przez Polaków dzierżą "Koszmar minionego lata" z 2025 roku, "Teściowie 3", wysoko jest też "Ex Machina" Garlanda. Dziś do serwisu trafiła "Priscilla" - film, który powinien zamieszać w rankingach.

REKLAMA

Priscilla, czyli Sofia Coppola zaprasza do złotej klatki

Tytułową bohaterkę (Cailee Spaeny) poznajemy, gdy ma 14 lat. Zdaje się być dość typową nastolatką, z różnym skutkiem próbującą odnaleźć się w Niemczech, gdzie tymczasowo żyje w związku z wojskowym fachem ojca. Jak wiele dziewczyn w jej wieku, jest fanką Elvisa Presleya (Jacob Elordi), który już wtedy jest wielką gwiazdą muzyki, obecnie odbywającą służbę w tej samej bazie. Wkrótce obydwoje poznają się, a ich relacja z czasem zaczyna przybierać coraz mroczniejsze wymiary.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada nie kto inny, jak Sofia Coppola. Twórczyni przeprowadza widza od początków ich relacji do decyzji bohaterki o odejściu z małżeństwa z Elvisem. Niezależnie od tego, czy intencją filmu jest przedstawienie głównej postaci w sposób krytyczny, czy odwrotnie - jednym z głównych założeń takiego filmu powinno być sprawienie, by była ona w jakiś sposób interesująca, sprawiająca, że zastanawiamy się nad jej rolą w otaczających wydarzeniach, że nas po prostu obchodzi.

Niestety, "Priscilla" wykłada się na tym. Domyślam się, że Coppola chciała pokazać że Priscilla Presley to ktoś, kogo osobowość nie stanowi jedynie bycia tłem Elvisa, ale zrobiła coś dokładnie odwrotnego, bowiem pokazuje ją jako kogoś kompletnie nieinteresującego. Filmowi najlepiej idzie wtedy, gdy próbuje przenikać pomiędzy wypełnione blichtrem mury Graceland, zgłębić toksyczny wymiar bycia zamkniętą w złotek klatce. Żeby nie było jednak, że ta produkcja tylko rozczarowuje - jest naprawdę świetnym technicznie filmem. Zdjęcia, ścieżka dźwiękowa, kostiumy - nie jest nowością, że na tym polu dzieła Coppoli wypadają dobrze i tak samo jest w przypadku "Priscilli".

W głównej roli wystąpiła Cailee Spaeny, którą dziś znamy już m.in. z "Obcego: Romulusa". Młoda aktorka stara się oddać kruchość i dziecięcość swojej bohaterki, nieraz wiernie wymalowuje na jej twarzy poczucie pryśniętego czaru - generalnie się stara, mimo że scenariusz jej nie pomaga. Lepiej wypada Jacob Elordi w roli Elvisa, który nie aspiruje w żaden sposób do "małpowania" Butlera. Jego rola to raczej post scriptum do znanego nam obrazu Presleya, przypomnienie, że za wizerunkiem kosmicznego artysty uwodzącego doskonałym głosem, uroczą buzią oraz biodrami kryje się przemocowiec, lekoman i mężczyzna zaniedbujący swoją rodzinę.

Wydawałoby się, że losy Priscilli Presley to samograj dla kogoś takiego jak Sofia Coppola. Niestety, reżyserce nie udało się wszystko, czego można było się spodziewać. Może gdyby zabrała się np. za ekranizację losów pani Presley po odejściu od męża, byłoby to ciekawsze - wszak potem m.in. rozpoczęła karierę aktorską (kto oglądał "Nagą broń", wie o tym dobrze). Niemniej jednak, warto zapoznać się samodzielnie i zweryfikować, czy Coppoli udało się interesująco opowiedzieć o Priscilli.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

"Priscilla" od 6 lutego w HBO Max.

REKLAMA

Więcej o ofercie HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
07.02.2026 08:05
Tagi: Co obejrzeć?elvis presleyHBO Max
Najnowsze
8:05
Głośna premiera w HBO Max. Film o Priscilli nareszcie w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-07T08:05:00+01:00
7:29
Świetne science fiction z Liamem Neesonem. Dostaliśmy prawdziwy hit
Aktualizacja: 2026-02-07T07:29:00+01:00
18:07
Dokopałam się do świetnego thrillera. Netflix ukrył go głęboko
Aktualizacja: 2026-02-06T18:07:00+01:00
16:17
To nie Star Trek, którego szukasz. I dlatego powinieneś go obejrzeć
Aktualizacja: 2026-02-06T16:17:45+01:00
12:42
Takich filmów się nie zapomina. Oscarowe dzieło nareszcie w HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-06T12:42:46+01:00
11:54
Mroczny thriller Netfliksa przyspawał mnie do ekranu. Zdemaskowani robią to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-06T11:54:12+01:00
10:14
Nowy Predator w Disney+. Jest data premiery Strefy zagrożenia
Aktualizacja: 2026-02-06T10:14:34+01:00
9:54
Glina. Nowy rozdział leci do TVP. Premiera już zaraz
Aktualizacja: 2026-02-06T09:54:22+01:00
9:52
Guy Ritchie wrócił do Sherlocka Holmesa. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-06T09:52:08+01:00
9:19
Gorący serial zawrócił widzom w głowach. Wielki hit już na HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-06T09:19:22+01:00
9:04
HBO szykuje epicki serial fantasy. To adaptacja kultowej gry
Aktualizacja: 2026-02-06T09:04:44+01:00
18:02
Plotkara dostanie kontynuację. Twórczyni spełni marzenia fanów
Aktualizacja: 2026-02-05T18:02:00+01:00
17:02
Co obejrzeć w weekend na Netfliksie? 5 intensywnych, pełnych akcji nowości
Aktualizacja: 2026-02-05T17:02:00+01:00
16:09
Harrison Ford może skończyć karierę. Wszystko przez serial Apple TV
Aktualizacja: 2026-02-05T16:09:18+01:00
14:26
Zwiastun Lalki wygląda obłędnie, a obsada to fenomen. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-05T14:26:35+01:00
13:10
Piraci z Karaibów 6 z nowym głównym bohaterem. Nie było go w filmach
Aktualizacja: 2026-02-05T13:10:38+01:00
12:32
Amazon nie ma poczucia humoru. Nie pozwala na żarty z Melanii
Aktualizacja: 2026-02-05T12:32:34+01:00
10:28
Nowy thriller science fiction Netfliksa wygląda cool. Reacher w mundurze
Aktualizacja: 2026-02-05T10:28:25+01:00
10:07
Nowość Apple TV pod ostrzałem. Padły mocne oskarżenia
Aktualizacja: 2026-02-05T10:07:14+01:00
9:26
Pomoc domowa z nową datą premiery w streamingu. Gdzie obejrzeć thriller online?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:26:02+01:00
9:06
Stamtąd 4 z datą premiery i zwiastunem. Kiedy w Polsce?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:06:36+01:00
19:20
I co teraz? 3. sezon czy Fallout 5? Wyjaśniamy twisty z finału serialu
Aktualizacja: 2026-02-04T19:20:00+01:00
18:15
Czy będzie 2. sezon serialu Niebo. Rok w piekle?
Aktualizacja: 2026-02-04T18:15:00+01:00
16:33
Wybitne sci-fi i thriller psychologiczny rządzi w HBO Max. Nie dziwi mnie to
Aktualizacja: 2026-02-04T16:33:00+01:00
13:15
Wielkie emocje po seansie nowych Wichrowych Wzgórz. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-02-04T13:15:11+01:00
12:48
Line-up na Męskim Graniu 2026 jest mocny. Oto wszyscy artyści
Aktualizacja: 2026-02-04T12:48:32+01:00
11:36
Nowy sezon Rancza ma być zupełnie inny niż pozostałe. Co się zmieni?
Aktualizacja: 2026-02-04T11:36:55+01:00
10:50
Aż 3 role w jednym filmie. Panna młoda! to wielki popis Jessie Buckley
Aktualizacja: 2026-02-04T10:50:58+01:00
10:35
Apple TV pokazał nowości na 2026 rok. Odebrało mi mowę
Aktualizacja: 2026-02-04T10:35:52+01:00
10:13
Zastępstwo w 3. sezonie The Last of Us. Aktor zrezygnował
Aktualizacja: 2026-02-04T10:13:05+01:00
9:07
Miłość na lodzie dostanie 2. sezon. Netflix tego nie przemyślał
Aktualizacja: 2026-02-04T09:07:18+01:00
17:12
Tak wygląda The Drama z Pattinsonem i Zendayą. Na ten film trzeba iść do kina
Aktualizacja: 2026-02-03T17:12:07+01:00
16:29
Nowy thriller SkyShowtime pozamiatał. Gwiazda Gry o tron w nowym wydaniu
Aktualizacja: 2026-02-03T16:29:00+01:00
16:21
Neil Gaiman przerwał milczenie. Stanowczo odpiera zarzuty
Aktualizacja: 2026-02-03T16:21:02+01:00
16:09
Widzowie już narzekają na Diabeł ubiera się u Prady 2. Co się stało z obrazem?
Aktualizacja: 2026-02-03T16:09:00+01:00
15:23
Serial Fallout w grach wideo. Gdzie warto iść? Możesz zagrać za darmo
Aktualizacja: 2026-02-03T15:23:54+01:00
13:15
Spotify podnosi ceny. Wyjaśniamy wątpliwości
Aktualizacja: 2026-02-03T13:15:43+01:00
13:12
Mroczna przyszłość Star Wars. Drastyczne zmiany w tworzeniu uniwersum
Aktualizacja: 2026-02-03T13:12:00+01:00
11:59
Elli McCay anulowano kinową premierę. Zaraz trafi do streamingu
Aktualizacja: 2026-02-03T11:59:14+01:00
10:40
Najlepsze Wichrowe wzgórza są w streamingu. Zobaczcie, zanim pójdziecie do kina
Aktualizacja: 2026-02-03T10:40:05+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA