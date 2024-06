HBO jednak nie zniknie. Kultowe logo powróci. I dobrze

A to oznacza, że nadchodząca serialowa wersja „Harry’ego Pottera”, prequel filmów „To” („Welcome to Derry”) oraz zapowiedziana niedawno produkcja o Zielonych Latarniach pt. „Lanterns” będą oznaczone jako oryginalne produkcje HBO. Najwyraźniej będzie to dotyczyć droższych i większych tytułów oraz głównego uniwersum DC.



Jest to odwołanie poprzedniej decyzji z 2020 r., zgodnie z którą wszystkie seriale oparte na własności intelektualnej Warner Bros. miały lądować pod szyldem Max. Bloys doszedł do wniosku, że choć zmienił się branding, to podejście kreatywne nie uległo modyfikacjom. Dlatego też rezygnowanie z nazwy HBO straciło sens, a firma woli wprowadzić rozgraniczenie tego, czym są projekty HBO, a czym projekty oryginalne Max.