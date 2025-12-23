Logo
Klasyk kina wojennego podbija HBO Max. Jest inny niż wszystko, co widziałeś

To nie jest zwykły film wojenny. To film wojenny, który wywraca konwencję gatunkową na lewą stronę, pozostawiając widzów z mętlikiem myśli. Nic więc dziwnego, że nawet po wielu latach od premiery zainteresowali się nim użytkownicy HBO Max. "Cienka czerwona linia" niedawno pojawiła się na platformie i błyskawicznie podbiła serca jej subskrybentów.

Rafał Christ
cienka czerwona linia film wojenny hbo max co obejrzeć
Dla jasności: "Cienka czerwona linia" nie jest najchętniej oglądanym filmem na HBO Max w naszym kraju. W topce najpopularniejszych tytułów zajmuje drugie miejsca. Prześciga ją "Until Dawn", który jakiś czas temu gościł w kinach. To się niedługo może zmienić. Tandetny horror na podstawie gry już od dłuższego czasu cieszy się zainteresowaniem użytkowników platformy, a klasyk kina wojennego dopiero je zdobywa. I to w bardzo szybkim tempie.

"Cienka czerwona linia" trafiła na HBO Max dokładnie 11 grudnia. Użytkownicy platformy rozsmakowywali się wtedy akurat w innym filmie wojennym. Ich czas zajmowało "Przymierze" Guya Ritchiego, przez co klasyk gatunku pałętał się gdzieś po dalszych miejscach topki. W kolejnych dniach zachodził coraz wyżej i wyżej, aż dotarł niemal na sam szczyt zestawienia. Pytanie czy uda mu się strącić z niego "Until Dawn" pozostaje otwarte, ale z całą pewnością możemy stwierdzić, że na to zasługuje.

Cienka czerwona linia - film wojenny na HBO Max

"Cienka czerwona linia" zadebiutowała pod koniec lat 90. Dostała siedem nominacji do Oscarów. Co prawda najpopularniejszej nagrody w branży nie udało się zdobyć, ale za to otrzymała Złotego Niedźwiedzia na Berlinale. Jury festiwalu doceniło sposób, w jaki Terrence Malick wywraca konwencję kina wojennego na lewą stronę, dostarczając widzom głęboko humanistyczną opowieść.

Co prawda "Cienka czerwona linia" opowiada o oddziale amerykańskich żołnierzy, którzy biorą udzial w bitwie o Guadalcanal podczas II wojny światowej, ale bardziej od gatunkowych atrakcji Terrence'a Malicka interesują refleksje bohaterów. Akcja filmu skupia się nie tyle na akcjach bojowych, co na wewnętrznych przeżyciach kolejnych postaci, ich lękach, tęsknocie i próbie odnalezienia sensu w okrucieństwie wojny.

"Cienka czerwona linia" na pewno nie robiłaby takiego wrażenia, gdyby nie gwiazdorska obsada. Terrence'owi Malickowi udało się zebrać przed kamerą śmietankę Hollywood. Na ekranie zobaczymy bowiem Seana Penna, Adriena Brody'ego, George'a Clooneya, Johna Cusacka, Nicka Nolte'ego czy Woody'ego Harrelsona. To oni do pary z mistrzowską reżyserią sprawili, że ten film przeszedł do klasyki kina wojennego.

Rafał Christ
23.12.2025 16:11
