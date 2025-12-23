Klasyk kina wojennego podbija HBO Max. Jest inny niż wszystko, co widziałeś

Ładowanie...

Dla jasności: "Cienka czerwona linia" nie jest najchętniej oglądanym filmem na HBO Max w naszym kraju. W topce najpopularniejszych tytułów zajmuje drugie miejsca. Prześciga ją "Until Dawn", który jakiś czas temu gościł w kinach. To się niedługo może zmienić. Tandetny horror na podstawie gry już od dłuższego czasu cieszy się zainteresowaniem użytkowników platformy, a klasyk kina wojennego dopiero je zdobywa. I to w bardzo szybkim tempie.



"Cienka czerwona linia" trafiła na HBO Max dokładnie 11 grudnia. Użytkownicy platformy rozsmakowywali się wtedy akurat w innym filmie wojennym. Ich czas zajmowało "Przymierze" Guya Ritchiego, przez co klasyk gatunku pałętał się gdzieś po dalszych miejscach topki. W kolejnych dniach zachodził coraz wyżej i wyżej, aż dotarł niemal na sam szczyt zestawienia. Pytanie czy uda mu się strącić z niego "Until Dawn" pozostaje otwarte, ale z całą pewnością możemy stwierdzić, że na to zasługuje.

"CIENKĄ CZERWONĄ LINIĘ" OBEJRZYSZ NA: CIENKA CZERWONA LINIA HBO Max

REKLAMA

Cienka czerwona linia - film wojenny na HBO Max

"Cienka czerwona linia" zadebiutowała pod koniec lat 90. Dostała siedem nominacji do Oscarów. Co prawda najpopularniejszej nagrody w branży nie udało się zdobyć, ale za to otrzymała Złotego Niedźwiedzia na Berlinale. Jury festiwalu doceniło sposób, w jaki Terrence Malick wywraca konwencję kina wojennego na lewą stronę, dostarczając widzom głęboko humanistyczną opowieść.

Co prawda "Cienka czerwona linia" opowiada o oddziale amerykańskich żołnierzy, którzy biorą udzial w bitwie o Guadalcanal podczas II wojny światowej, ale bardziej od gatunkowych atrakcji Terrence'a Malicka interesują refleksje bohaterów. Akcja filmu skupia się nie tyle na akcjach bojowych, co na wewnętrznych przeżyciach kolejnych postaci, ich lękach, tęsknocie i próbie odnalezienia sensu w okrucieństwie wojny.

REKLAMA

"Cienka czerwona linia" na pewno nie robiłaby takiego wrażenia, gdyby nie gwiazdorska obsada. Terrence'owi Malickowi udało się zebrać przed kamerą śmietankę Hollywood. Na ekranie zobaczymy bowiem Seana Penna, Adriena Brody'ego, George'a Clooneya, Johna Cusacka, Nicka Nolte'ego czy Woody'ego Harrelsona. To oni do pary z mistrzowską reżyserią sprawili, że ten film przeszedł do klasyki kina wojennego.



Więcej o kinie wojennym poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 23.12.2025 16:11

Ładowanie...