Najbardziej bezczelny film wojenny XXI wieku robi dywersję na Netfliksie

Przed chwilą na Netfliksie pojawił się film wojenny, o którym już można mówić, że jest otoczony kultem. W końcu mówimy o nagrodzonym Oscarem dzele Quentina Tarantino. "Bękarty wojny" może i nowe nie są, ale trudno znaleźć drugą tak bezczelną produkcję.

Rafał Christ
bękarty wojny netflix co obejrzeć najlepsze filmy wojenne
Na pierwszy rzut oka "Bękarty wojny" to film inspirowany "Parszywą dwunastką". W rzeczywistości dla Quentina Tarantino głównym punktem odniesienia było macaroni combat - włoskie kino wojenne z przełomu lat 60. i 70., które podobnie jak dzieło Roberta Aldricha lubiło przedstawiać małe oddziały ruszające na samobójcze misje. Dlatego właśnie na ekranie obserwujemy przygody grupy żołnierzy żydowskiego pochodzenia, planujących zamach na Hitlera.

Bo Quentina Tarantino oczywiście nie interesuje prawda historyczna. Stawia na dobrą zabawę, popuszczając wodze fantazji. Wszystko po to, aby móc się rozsmakowywać w przemocy i czarnym humorze. Reżyser podchodzi więc do stylistyki macaroni combat z charakterystyczną dla siebie postmodernistyczną swadą, nasączając swoją opowieść dużą dawką ironii. Z tego powodu "Bękarty wojny" stają się filmem całkowicie bezczelnym. Trzymającym w napięciu, brutalnym, a jednocześnie zabawnym jak cholera.

Bękarty wojny - film wojenny Quentina Tarantino już na Netfliksie

Podejście Quentina Tarantino bardzo spodobało się widzom i krytykom. Na Rotten Tomatoes mają 89 proc. pozytywnych recenzji, a wcielający się w Hansa Landę Christopher Waltz został za swą rolę nagrodzony Oscarem. Do tego przy budżecie 70 mln dol. na całym świecie "Bękarty wojny" zarobiły ponad 320 mln, stając się prawdziwym hitem. Do dzisiaj produkcja ma swoich wiernych wyznawców, bo wśród kinomaniaków - a w szczególności fanów reżysera - zdążyła obrosnąć kultem.

Fani wciąż lubią do "Bękartów wojny" wracać. Jeśli do nich należycie mamy dla was dobrą wiadomość. Oczywiście, film wojenny z 2009 roku od lat pałęta się po różnych platformach VOD i streamingowych, ale właśnie teraz zasilił również bibliotekę tytułów na licencji Netfliksa. Lepszego powodu, żeby go sobie przypomnieć, chyba nie potrzeba, prawda?

Rafał Christ
20.01.2026 19:15
Quentin Tarantino
