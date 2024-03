Film Richiego to powrót do charakterystycznego stylu twórcy. Zobaczymy w nim, jak tajna organizacja prowadzi nieregularną walkę z nazistami, używając niekonwencjonalnych i - jak zresztą głosi tytuł - niezbyt dżentelmeńskich metod. Za scenariusz odpowiadają Paul Tamasy, Eric Johnson, Arash Amel i sam Guy Ritchie.



Obraz jest już drugim projektem łączącym Ritchiego i Cavilla - wcześniej panowie współpracowali przy filmie „The Man from U.N.C.L.E.” („Kryptonim U.N.C.L.E.”) z 2015 roku.



The Ministry of Ungentlemanly Warfare - światowa premiera kinowa jest zaplanowana na 18 kwietnia 2024 roku.