Zdjęcie Cavilla w roli Aragorna robi furorę. Mam jednak złą wiadomość

Ostatnie lata dla Henry'ego Cavilla nie są może pasmem nieszczęść, ale ciężko też nazwać je nie wiadomo jak udanymi. Odszedł z serialu "Wiedźmin", w którym był uznawany za jeden z nielicznych pozytywnych elementów tej produkcji. "Argylle - Tajny szpieg" Vaughna to bardziej średnie niż spełnione, nieco bardziej mógł zaszaleć w "Ministerstwie Niebezpiecznych Drani". Teraz pod okiem Chada Stahelskiego przygotowuje się, by na swoich barkach unieść kolejną dużą markę - wciela się bowiem w Connora MacLeoda w nowej wersji "Nieśmiertelnego". Fani sugerują, że właśnie otworzyła się dla niego kolejna aktorska furtka.

Henry Cavill w nowym Władcy Pierścieni? Brzmi fajnie, ale raczej nie

Jakiś czas temu zostało potwierdzone, że doczekamy się kolejnej odsłony kultowej serii "Władca Pierścieni". Nowy kinowy film będzie nosił podtytuł "Polowanie na Golluma" i, jak sama nazwa wskazuje, jedną z centralnych postaci opowieści będzie sam Gollum. Akcja ma rozgrywać się przed wydarzeniami z "Drużyny Pierścienia", kiedy to tytułowego bohatera poszukują Aragorn, Gandalf i Sauron. Reżyserem filmu został Andy Serkis, który również powtórzy rolę Golluma. W obsadzie znaleźli się również Ian McKellen oraz Elijah Wood, którzy najprawdopodobniej ponownie wcielą się w Gandalfa i Frodo.

No dobrze, ktoś zapyta: gdzie tam zmieścić jeszcze Cavilla? Otóż kilka miesięcy temu stało się jasne, że Viggo Mortensen nie planuje powrotu do roli Aragorna. Były rozważania związane m.in. z formą cyfrowego odmładzania, ale kultowy aktor miał postawić weto względem swojego ponownego udziału. To sprawiło, że rozpoczął się szum odnośnie tego, co dalej zrobić z postacią Aragorna. W sieci rozgłos zyskał fanart, na którym możemy zobaczyć Henry'ego Cavilla jako Aragorna. Osobiście nie mam wątpliwości, że Cavill, mający wprawę w graniu silnych głównych bohaterów, podołałby temu wyzwaniu. Jest jednak pewne "ale".

Serkis i spółka od niedawna poszukują aktorów, którzy mogliby wcielić się w rolę Aragorna. Prawdę powiedziawszy, Cavill w roli Aragorna nie byłby złym wyborem nie tylko ze względu na talent. Henry ma 42 lata, czyli dokładnie tyle, ile miał Mortensen w momencie premiery "Drużyny Pierścienia", a "Polowanie na Golluma" rozgrywa się na chwilę przed tym filmem. Co mogłoby stanąć na przeszkodzie?

Przede wszystkim gwiazdorski status Cavilla. W komentarzach pod wspomnianym fanartem wierni sympatycy "Władcy Pierścieni" wcale nie piali chórem z zachwytu na widok aktora jako potencjalnego Aragorna, stojąc przy stanowisku, że jest tylko jeden, prawowity odtwórca tej roli - jest nim i będzie Viggo Mortensen. Cavill na starcie miałby zatem dość niewiele poparcia fanów. Jeśli twórcy planują i tak bawić się w cyfrowe odmładzanie, to już może lepiej, by znaleźli nie tylko młodszego aktora, ale mniej popularnego, takiego, który nie jest obarczony wielką karierą.

I tu dochodzimy do kolejnego punktu. Nie ma co się oszukiwać - Mortensen przed kultową rolą we "Władcy Pierścieni" też miał karierę - wystąpił chociażby w "Karmazynowym przypływie", "Życiu Carlita", "Amerykańskim łowcy". Zdaje się jednak, że żadna z tych ról nie była dla niego definiująca, taka, przez której pryzmat patrzyło się na niego później. Cavill ma takie dwie - wspomniana kreacja Człowieka ze Stali w czterech filmach, a także trzy sezony "Wiedźmina" w tytułowej roli. Wzięcie kolejnej wielkiej roli mogłoby być nie tylko sporym wyzwaniem, ale samemu aktorowi mogłaby potencjalnie zaszkodzić, utwardzając jego wizerunek ratownika wielkich marek.

Myślę, że Henry Cavill zrobiłby wiele, by jak najlepiej wcielić się w Aragorna, natomiast osobiście, z całą sympatią do aktora, liczę, że do tego nie dojdzie.

Adam Kudyba 20.01.2026 09:08

