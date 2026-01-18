Ładowanie...

Science fiction to jeden z najważniejszych gatunków w historii kina, z precyzją łączący fakty z fikcją, to co ludzkie z tym co potencjalnie pozaziemskie. Za jego sprawą twórcy zabierali widzów w kosmos, przewidywali przyszłość, budowali filmowe dystopie. 2025 rok był płodny, jeśli chodzi o produkcje zaliczające się do tego gatunku. Oto 11 najlepszych filmów science fiction ubiegłego roku.

Filmy science fiction w 2025 roku - TOP 11

11. Jurassic World: Odrodzenie

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 134 minuty

Reżyser: Gareth Edwards

Obsada: Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey

Gareth Edwards wziął na siebie sporą odpowiedzialność reanimacji marki, która zdawała się być martwa. Połączył siły z Davidem Koeppem - autorem scenariusza do oryginalnego, legendarnego "Parku Jurajskiego" i zgromadził znakomitą obsadę. Zora Bennett (Scarlett Johansson) dowodzi zespołem, którego podstawowym celem jest zabezpieczenie materiału genetycznego konkretnych dinozaurów. Z biegiem czasu, kobieta wraz z kapitanem jej transportu Duncanem (Ali) i naukowcem Henrym Loomisem (Bailey) stają oko w oko ze śmiertelnym zagrożeniem.

10. Mickey 17

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 137 minut

Reżyser: Bong Joon-ho

Obsada: Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo

Mickey (Pattinson) to przeciętniak, który wraz z kumplem (Steven Yeun) próbował rozkręcić biznes, Z biegiem czasu okazuje się, że lokalny król lichwy czyha na ich życie, w związku z czym postanawiają udać się w wyjątkowo odległą podróż - w kosmos. Mickey aplikuje na tzw. Wymienialnego - gościa, którego śmierć równa się kolejnym informacjom przydatnym do kolonizacji lodowej planety Niflheim. Po każdym zgonie główny bohater zostaje wydrukowany na nowo, zachowując swoich wspomnienia. Problem pojawi się, gdy po zostaniu uznanym za zmarłego, Mickey 17 wraca i spotyka Mickeya 18.

9. Predator: Strefa zagrożenia

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: Dan Trachtenberg

Obsada: Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Elle Fanning

Kolejny film reprezentujący jedną z najbardziej kultowych marek gatunku. Wyklęty przez swój klan młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy.

8. Uciekinier

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 133 minuty

Reżyser: Edgar Wright

Obsada: Glen Powell, Josh Brolin, Michael Cera, William H. Macy, Colman Domingo

Ben Richards (Powell) to jeden z wielu amerykańskich robotników żyjących w dystopijnym społeczeństwie, nadzorowanym przez wielką medialną korporację. Żyje w ubóstwie, a wraz z żoną Sheilą (Jayme Lawson) desperacko i różnymi kanałami próbują zdobyć pieniądze na leczenie chorej córki, Cathy. Zrezygnowany Ben postanawia zgłosić się do telewizji. Wkrótce staje się jasne, że ma wystąpić w nadzorowanym przez żądnego rozrywki producenta Dana Killiana (Josh Brolin) "Uciekinierze" - brutalnym, polegającym na ściganiu śmiałków przez profesjonalnych łowców programie. Zasada jest prosta: nie dać się złapać i zabić.

7. Wielka powódź

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: Kim Byung-woo

Obsada: Kim Da-mi, Park Hae-soo, Kwon Eun-seong

Gu An-na (Kim Da-mi) jest badaczką, która samotnie wychowuje synka Ja-ina (Kwon Eun-seong). Po standardowej porannej pobudce, orientuje się, że sytuacja za oknem uległa znaczącemu pogorszeniu. Poziom wody podnosi się do rozmiarów, które zwiastują nadchodzącą katastrofę, a jak się z czasem okazuje - rychły koniec ludzkiej cywilizacji. An-na i jej syn, wspomagani przez eskortującego ich Son Hee-jo (Park Hae-soo) próbują uciec, a kobieta z czasem odkrywa prawdę nie tylko o katastrofie, ale również o tym, jaka rola jest jej przeznaczona.

6. Avatar: Ogień i popiół

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 197 minut

Reżyser: James Cameron

Obsada: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin

Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) prowadzą w miarę spokojne życie. W miarę, bo choć aktualnie z nikim nie walczą, wciąż są w stanie żałoby po śmierci jednego z synów, co znacząco wpływa na ich relacje z pozostałymi dziećmi. Wkrótce okazuje się, że czyha na nich kolejne zagrożenie w postaci żyjącego w harmonii z ogniem klanu dowodzonego przez Varang (Oona Chaplin), a także starego wroga, pułkownika Quaritcha (Lang).

5. Bugonia

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 119 minut

Reżyser: Yorgos Lanthimos

Obsada: Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone

Teddy (Jesse Plemons) i Don (Aidan Delbis) to dwaj mieszkający ze sobą i hodujący pszczoły kuzyni. Pierwszy z nich żyje teoriami spiskowymi, zgodnie z którymi ludzie są niczym wspomniane owady - zapieprzają na rzecz sterującej ich umysłami królowej matki, czyli w tym przypadku korporacji, świata, generalnie największych potęg, którym zależy na eksploatowaniu ziemi, wielkim, zbiorowym wytresowaniu ludzkości i jej techno-niewolmictwie. Reprezentantką znienawidzonej przez Teddy'ego grupy jest Michelle Fuller (Emma Stone), prezeska potężnej firmy farmaceutycznej Auxolith. Mężczyźni postanawiają ją porwać - podejrzewają, że kobieta jest przedstawicielką kosmicznej rasy Andromedan.

4. Superman

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 130 minut

Reżyser: James Gunn

Obsada: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi

W świecie przedstawionym przez Jamesa Gunna świat wie o istnieniu metaludzi i pozaziemskich istot, które osiedliły się na naszej planecie. Jedną z nich jest Superman (David Corenswet), którego zastajemy, gdy dostaje potężny manto od mechanicznego Młota Borawii. Jak się okazuje, Człowiek ze Stali zaangażował się w zagraniczny konflikt, próbując powstrzymać inwazję wspomnianego kraju na Dżarhanpur. Sytuacja ta rodzi pytania o intencje Supermana - na czele wątpiących stoi technogeniusz i miliarder Lex Luthor (Nicholas Hoult). Superbohater będzie musiał nie tylko stanąć na wysokości zadania w obliczu zagrożenia, ale też zrozumieć swoje powołanie i to, kim naprawdę jest.

3. Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 115 minut

Reżyser: Matt Shakman

Obsada: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach

Akcja rozgrywa się kilka lat po feralnych wydarzeniach, kiedy czwórka śmiałków wyruszyła na wyprawę celem eksploracji kosmosu i wróciła ze zmienionym DNA. Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) oraz Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) są obecnie znani jako Fantastyczna Czwórka, zespół czołowych protektorów tego świata. Wkrótce Ziemia stanie się celem wielkiego pożeracza planet Galactusa (Ralph Ineson), a zwłaszcza jeden z jej mieszkańców.

2. Thunderbolts*

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 126 minut

Reżyser: Jake Schreier

Obsada: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko

Yelena Belova (Florence Pugh) właśnie wykonała zlecenie od Valentiny Allegry de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Za sprawą pracy próbuje zapełnić pustkę, w której znalazła się przez swoją przeszłość. Zgodnie z obietnicą zleceniodawczyni, ma wykonać ostatnią misję, a potem rozpocząć nowe życie. W jej trakcie okazuje się, że znalazła się w środku pułapki - tak jak inni, którzy znaleźli się w tym samym miejscu i czasie: tajemnicza Ava (Hannah John-Kamen), skompromitowany John Walker (Wyatt Russell), czy zupełnie skonfundowany Bob (Lewis Pullman). Skazana na siebie grupa, wzbogacona później o Red Guardiana (David Harbour) i Bucky'ego Barnesa (Sebastian Stan) we własnej osobie będzie musiała się uwolnić i zorientować, co się dzieje.

1. Frankenstein

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 150 minut

Reżyser: Guillermo del Toro

Obsada: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth

Creme de la creme 2025 roku, kino doskonale łączące sci-fi z gotycką grozą spod znaku lubującego się w obu gatunkach Guillermo del Toro. Niedługo po tym, jak umiera jego matka, Victor Frankenstein (Oscar Isaac) decyduje się poświęcić swoje życie na naukowy rozwój, badania, poszukiwania możliwego rozwiązania, odpowiedzi na najważniejsze pytanie dotyczące ludzkiej egzystencji: jak oszukać śmierć? Choć wśród kolegów po fachu zaczyna uchodzić za szarlatana, zdobywa sojusznika w Harlanderze (Christoph Waltz), który decyduje się sfinansować jego przedsięwzięcia. Idea zawzięcie realizowana przez Victora z czasem nabiera kształtu w postaci stworzenia Potwora (Jacob Elordi). Wówczas naukowiec na własnej skórze doznaje konsekwencji swoich działań.

Adam Kudyba 18.01.2026 12:34

