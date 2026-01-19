Disney idzie po Spider-Mana. Tak dobrze jeszcze nie było

Ładowanie...

To rzadka sytuacja, kiedy sequel pierwszego filmu zalicza tak dobry odbiór, jak właśnie "Zwierzogród 2" Fani pokochali "jedynkę" z 2016 roku, kiedy po raz pierwszy spotkali głównych bohaterów - zatrudnioną w policji króliczkę Judy Hopps i zajmującego się drobnymi przekrętami lisa Nicka Bajera. Drogi obojga przecięły się, gdy los zmusił ich do współpracy przy rozwiązaniu pewnej kryminalnej zagadki. Efekt? Nieco ponad miliard dolarów w box office, Złoty Glob i Oscar za film animowany. Czy kontynuacja z ubiegłego roku powtórzy ten sukces? Pierwszy z wymienionych już przebiła.

Zwierzogród 2 z rekordem, a Disney kąpie się w pieniądzach

Niedawno informowaliśmy o tym, że Disney okazał się jedynym hollywoodzkim studiem, które w 2025 roku dostarczyło filmy, które zarobiły na siebie (każde osobno) więcej niż miliard dolarów - były to "Lilo i Stitch" oraz właśnie "Zwierzogród 2". Druga z wymienionych animacji wciąż na siebie zarabia i przekracza kolejne finansowe granice.

Teraz "Zwierzogród 2" może wpisać na swoją listę kolejny sukces. Produkcja w tym momencie ma na swoim koncie zawrotną kwotę 1,7 mld dolarów w światowym box office. Co to oznacza? Oficjalnie stała się ona najbardziej dochodowym filmem animowanym w historii Hollywood, wyprzedzając - również należące do Disneya - "W głowie się nie mieści", które dotychczas piastowało tę funkcję z wynikiem 1,69 mld. Do tytułu najbardziej kasowej animacji na świecie jeszcze trochę brakuje - wciąż niepokonana jest "Ne Zha 2" (2,25 mld).

Dzięki swojemu wynikowi (który wciąż ma szanse, by rosnąć) "Zwierzogród 2" znalazł się również w box office'owej ekstraklasie - trafił bowiem do dziesiątki najbardziej kasowych filmów w historii kina. Znajduje się pod tym względem na 9. miejscu - tuż nad nim znajduje się nie byle jaki rywal, bowiem "Spider-Man: Bez drogi do domu". Biorąc pod uwagę rozpęd finansowy, z jakim animacja z 2025 roku biegnie przez ostatnie tygodnie, nie wykluczałbym, że Pajączek może poczuć na plecach oddech konkurencji. Trzeba jednak mieć na względzie, że "Zwierzogród 2" pojawił się w kinach pod koniec listopada, a zatem jego kinowe okno stopniowo będzie się zamykać.

Adam Kudyba 19.01.2026 09:53

