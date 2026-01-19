REKLAMA
Disney idzie po Spider-Mana. Tak dobrze jeszcze nie było

"Zwierzogród 2" to animowany film z 2025 roku, który może się pochwalić sporym sukcesem. Nie tylko został świetnie przyjęty, ale również zarabia na siebie rekordowe pieniądze.

To rzadka sytuacja, kiedy sequel pierwszego filmu zalicza tak dobry odbiór, jak właśnie "Zwierzogród 2" Fani pokochali "jedynkę" z 2016 roku, kiedy po raz pierwszy spotkali głównych bohaterów - zatrudnioną w policji króliczkę Judy Hopps i zajmującego się drobnymi przekrętami lisa Nicka Bajera. Drogi obojga przecięły się, gdy los zmusił ich do współpracy przy rozwiązaniu pewnej kryminalnej zagadki. Efekt? Nieco ponad miliard dolarów w box office, Złoty Glob i Oscar za film animowany. Czy kontynuacja z ubiegłego roku powtórzy ten sukces? Pierwszy z wymienionych już przebiła.

Zwierzogród 2 z rekordem, a Disney kąpie się w pieniądzach

Niedawno informowaliśmy o tym, że Disney okazał się jedynym hollywoodzkim studiem, które w 2025 roku dostarczyło filmy, które zarobiły na siebie (każde osobno) więcej niż miliard dolarów - były to "Lilo i Stitch" oraz właśnie "Zwierzogród 2". Druga z wymienionych animacji wciąż na siebie zarabia i przekracza kolejne finansowe granice.

Teraz "Zwierzogród 2" może wpisać na swoją listę kolejny sukces. Produkcja w tym momencie ma na swoim koncie zawrotną kwotę 1,7 mld dolarów w światowym box office. Co to oznacza? Oficjalnie stała się ona najbardziej dochodowym filmem animowanym w historii Hollywood, wyprzedzając - również należące do Disneya - "W głowie się nie mieści", które dotychczas piastowało tę funkcję z wynikiem 1,69 mld. Do tytułu najbardziej kasowej animacji na świecie jeszcze trochę brakuje - wciąż niepokonana jest "Ne Zha 2" (2,25 mld).

Dzięki swojemu wynikowi (który wciąż ma szanse, by rosnąć) "Zwierzogród 2" znalazł się również w box office'owej ekstraklasie - trafił bowiem do dziesiątki najbardziej kasowych filmów w historii kina. Znajduje się pod tym względem na 9. miejscu - tuż nad nim znajduje się nie byle jaki rywal, bowiem "Spider-Man: Bez drogi do domu". Biorąc pod uwagę rozpęd finansowy, z jakim animacja z 2025 roku biegnie przez ostatnie tygodnie, nie wykluczałbym, że Pajączek może poczuć na plecach oddech konkurencji. Trzeba jednak mieć na względzie, że "Zwierzogród 2" pojawił się w kinach pod koniec listopada, a zatem jego kinowe okno stopniowo będzie się zamykać.

