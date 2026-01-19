REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Nie żyje reżyser Króla Lwa. Miał 76 lat

Świat kina właśnie znalazł się w żałobie. W wieku 76 lat zmarł Roger Allers, twórca związany przez wiele lat z Disneyem, znany szerzej jako reżyser "Króla lwa" - jednej z najważniejszych i najbardziej uwielbianych animacji w historii kina.

Adam Kudyba
krol lew rezyser smierc
REKLAMA

Jeszcze nie tak dawno Hollywood opłakiwało tragicznie zmarłego reżysera, Roba Reinera. Niestety, właśnie doszło do śmierci kolejnego twórcy, którego artystyczny dorobek jest nie do przecenienia. Roger Allers był amerykańskim reżyserem, scenarzystą, dramaturgiem, autorem storyboardów, od kilkudziesięciu lat pracującym przy produkcjach Disneya.

REKLAMA

Roger Allers nie żyje. Król Lew to jego największe dzieło.

Roger Allers to zdecydowanie jedna z ważniejszych postaci animowanego kina. W latach 80. został zatrudniony przez Disneya jako artysta storyboardowy przy takich produkcjach jak "Mała syrenka" czy "Książę i żebrak", zaś już w 1991 roku mianowano go szefem tej sekcji przy pracach nad "Piękną i bestią". Kilka lat później zadebiutował jako reżyser. Jego debiut był nie byle jaki - wraz z Robem Minkoffem nakręcił "Króla Lwa", jedną z najpopularniejszych animacji w historii, nagrodzoną dwoma Oscarami.

Allers zatrzymał się w reżyserskim świecie, kręcąc jeszcze trzy filmy. Jednym z nich była krótkometrażowa "Dziewczynka z zapałkami", kolejnym zaś, mającym premierę w 2006 roku, jest kultowy "Sezon na misia", nakręcony wspólnie z Jill Cutton. Ostatnim filmem, który wyreżyserował Allers, był "The Prophet" - animacja o wygnanym artyście imieniem Mustafa, z mistrzowską obsadą w postaci m.in. Salmy Hayek, Liama Neesona, Johna Krasinskiego, Franka Langelli czy Alfreda Moliny.

Śmierć Allersa skomentował m.in. Dave Bossert, wieloletni przyjaciel i współpracownik, zajmujący się efektami wizualnymi w Disneyu:

Jestem głęboko zasmucony wiadomością, że nasz przyjaciel Roger Allers odszedł w kolejną podróż. W zeszłym tygodniu wymienialiśmy e-maile, gdy podróżował po Egipcie, co sprawia, że ​​ta strata wydaje się jeszcze bardziej nierealna. Roger był niezwykle utalentowanym artystą i filmowcem, prawdziwym filarem renesansu animacji Disneya.

Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Adam Kudyba
19.01.2026 08:35
Tagi: DisneyKról Lew
Najnowsze
5:01
Kiedy premiera Pionka? SkyShowtime ogłosił kontynuację Ślebody
Aktualizacja: 2026-01-19T05:01:00+01:00
20:59
Kiedy kolejne odcinki Rycerza Siedmiu Królestw? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-18T20:59:00+01:00
14:40
Cena Player w 2026. Czy można zaoszczędzić?
Aktualizacja: 2026-01-18T14:40:00+01:00
13:39
Najlepsze kryminały i thrillery 2025. Mocne książki, które wciągają
Aktualizacja: 2026-01-18T13:39:00+01:00
12:34
Najlepsze filmy sci-fi 2025 roku. TOP 11
Aktualizacja: 2026-01-18T12:34:00+01:00
12:04
Netflix ma sposób na widzów, którzy scrollują podczas oglądania. To straszne
Aktualizacja: 2026-01-18T12:04:32+01:00
11:33
Zapomniałem o tym filmie na 15 lat. Prime Video przywróciło mi dzieciństwo
Aktualizacja: 2026-01-18T11:33:06+01:00
10:48
Reżyser Mamma Mia 3 ujawniony. To się dzieje
Aktualizacja: 2026-01-18T10:48:30+01:00
9:45
Boski thriller nie trafił do polskich kin. Na szczęście właśnie wpadł do Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-18T09:45:00+01:00
8:58
Na HBO Max wpadł przepyszny horror sci-fi. To wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-01-18T08:58:00+01:00
8:01
Mroczne kryminały przejmują Netfliksa. Po tym podwójnym uderzeniu nie pozbieracie się
Aktualizacja: 2026-01-18T08:01:00+01:00
14:12
Rodzina do wynajęcia to nie tylko film. Zaskoczyło mnie, ile w nim prawdy
Aktualizacja: 2026-01-17T14:12:00+01:00
13:52
Nowy Egzorcysta z datą premiery. To najstraszniejszy horror w karierze reżysera
Aktualizacja: 2026-01-17T13:52:40+01:00
12:38
Szukałam filmu, żeby wychillować. Znalazłam go w Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-17T12:38:55+01:00
12:19
Obecność 5 z datą premiery. Prequel zmierza na ekrany
Aktualizacja: 2026-01-17T12:19:05+01:00
11:32
Nadchodzące adaptacje polskich kryminałów. Tych 5 nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-01-17T11:32:00+01:00
10:29
Kinowe sci-fi czy streamingowy dreszczowiec? Użytkownicy Disney+ mówią: tak
Aktualizacja: 2026-01-17T10:29:00+01:00
9:23
Użytkownicy Prime Video zmienili się w bestie głodne jednego aktora
Aktualizacja: 2026-01-17T09:23:00+01:00
9:01
Analizujemy zakończenie Łupu od Netfliksa. Kto zabił, a kto zgarnął kasę?
Aktualizacja: 2026-01-17T09:01:00+01:00
7:59
Nowości HBO Max uratują nudny wieczór. 5 mocnych propozycji na weekend
Aktualizacja: 2026-01-17T07:59:00+01:00
5:30
Kiedy 8. sezon Outlandera? Premiera finału serialu coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-17T05:30:00+01:00
20:31
Sequel Yellowstone z datą premiery. To nie będzie długi seans
Aktualizacja: 2026-01-16T20:31:23+01:00
19:09
Tony Stark był adoptowany. Co to ma do Avengers: Doomsday i Doktora Dooma?
Aktualizacja: 2026-01-16T19:09:00+01:00
18:08
Zanim pójdziecie na Dreams, zobaczcie ten film na HBO Max. Miażdży
Aktualizacja: 2026-01-16T18:08:00+01:00
17:06
Nowe zasady w The Floor. Zaostrzą rywalizację
Aktualizacja: 2026-01-16T17:06:07+01:00
14:21
Martin na wojnie z twórcą Rodu smoka. „To już nie moja historia”
Aktualizacja: 2026-01-16T14:21:36+01:00
13:00
Ostatni wiking w VOD. Gdzie obejrzeć film z Madsem Mikkelsenem?
Aktualizacja: 2026-01-16T13:00:16+01:00
10:41
Styczeń w HBO Max będzie gorący. Te nowości to same hity
Aktualizacja: 2026-01-16T10:41:46+01:00
9:59
Najlepsza polska komedia 2025 roku już w HBO Max. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2026-01-16T09:59:18+01:00
9:17
Fallout jak Squid Game. Zaskakująca produkcja w świecie serialu
Aktualizacja: 2026-01-16T09:17:38+01:00
8:13
Star Wars dostaną nową trylogię. Kennedy potwierdza i odchodzi z pracy
Aktualizacja: 2026-01-16T08:13:56+01:00
1:00
Thriller Łup od Netfliksa popełnia ciężki grzech. Ale i tak ogląda się go świetnie
Aktualizacja: 2026-01-16T01:00:00+01:00
21:36
Genialny dreszczowiec szpiegowski wrócił na Apple TV. Nawet przy nim nie mrugajcie
Aktualizacja: 2026-01-15T21:36:20+01:00
19:00
To niedocenione fantasy jest lepsze niż Gra o tron. Fani HBO Max ciepło je wspominają
Aktualizacja: 2026-01-15T19:00:55+01:00
18:13
Wilhelm Tell to film lepszy, niż mówią. Zasłużony hit Prime Video - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-15T18:13:00+01:00
17:02
Czym jest WWE w serialu Fallout? Zdradziły to polskie napisy
Aktualizacja: 2026-01-15T17:02:35+01:00
16:34
Fani mieli rację co do Stranger Things 5. To wybrakowany sezon
Aktualizacja: 2026-01-15T16:34:39+01:00
14:51
Stamtąd 4 nadciąga. Wiemy, kiedy spodziewać się premiery
Aktualizacja: 2026-01-15T14:51:00+01:00
14:16
Jest nowa promocja Disney+. Serwis za półdarmo
Aktualizacja: 2026-01-15T14:16:31+01:00
13:27
Rycerz Siedmiu Królestw już zaraz na HBO Max. Kiedy? Cóż, nastawcie budziki
Aktualizacja: 2026-01-15T13:27:26+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA