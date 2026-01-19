Nie żyje reżyser Króla Lwa. Miał 76 lat

Ładowanie...

Jeszcze nie tak dawno Hollywood opłakiwało tragicznie zmarłego reżysera, Roba Reinera. Niestety, właśnie doszło do śmierci kolejnego twórcy, którego artystyczny dorobek jest nie do przecenienia. Roger Allers był amerykańskim reżyserem, scenarzystą, dramaturgiem, autorem storyboardów, od kilkudziesięciu lat pracującym przy produkcjach Disneya.

Roger Allers nie żyje. Król Lew to jego największe dzieło.

Roger Allers to zdecydowanie jedna z ważniejszych postaci animowanego kina. W latach 80. został zatrudniony przez Disneya jako artysta storyboardowy przy takich produkcjach jak "Mała syrenka" czy "Książę i żebrak", zaś już w 1991 roku mianowano go szefem tej sekcji przy pracach nad "Piękną i bestią". Kilka lat później zadebiutował jako reżyser. Jego debiut był nie byle jaki - wraz z Robem Minkoffem nakręcił "Króla Lwa", jedną z najpopularniejszych animacji w historii, nagrodzoną dwoma Oscarami.

Allers zatrzymał się w reżyserskim świecie, kręcąc jeszcze trzy filmy. Jednym z nich była krótkometrażowa "Dziewczynka z zapałkami", kolejnym zaś, mającym premierę w 2006 roku, jest kultowy "Sezon na misia", nakręcony wspólnie z Jill Cutton. Ostatnim filmem, który wyreżyserował Allers, był "The Prophet" - animacja o wygnanym artyście imieniem Mustafa, z mistrzowską obsadą w postaci m.in. Salmy Hayek, Liama Neesona, Johna Krasinskiego, Franka Langelli czy Alfreda Moliny.

Śmierć Allersa skomentował m.in. Dave Bossert, wieloletni przyjaciel i współpracownik, zajmujący się efektami wizualnymi w Disneyu:

Jestem głęboko zasmucony wiadomością, że nasz przyjaciel Roger Allers odszedł w kolejną podróż. W zeszłym tygodniu wymienialiśmy e-maile, gdy podróżował po Egipcie, co sprawia, że ​​ta strata wydaje się jeszcze bardziej nierealna. Roger był niezwykle utalentowanym artystą i filmowcem, prawdziwym filarem renesansu animacji Disneya.

19.01.2026

