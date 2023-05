Horror z największą konkurentką Jenny Ortegi wreszcie w Polsce. To film w sam raz na weekend

Całkiem sprytnie sobie Ti West swoją trylogię wykombinował. W jej pierwszej części "X" bawi się formułą slashera, odważnie nawiązując do kultowej "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną". Akcja rozgrywa się w latach 70. Grupa młodych ludzi wybiera się do Teksasu, aby nakręcić film pornograficzny. Wynajmują dom od starszego państwa, nie wiedząc, że swoimi poczynaniami w niewinnie wyglądającej, pomarszczonej Pearl rozbudzą od dawna skrywane żądze. Krew leje się na wszystkie strony, przez co w świecie przedstawionym robi się nie tylko porno, ale też duszno.



W "X" spotkały się na planie dwie dzisiejsze legendy horroru. Wcielającej się w główną rolę (a raczej role, bo gra protagonistkę i antagonistkę) Mii Goth towarzyszy znana wszystkim z serialu "Wednesday" Jenna Ortega. Obie ciężko sobie tutaj pracują na korony królowych krzyku, więc ten aktorski pojedynek okazuje się prawdziwą gratką dla fanów kina grozy. Która wygrywa? Nie no, bez takich. Nie da się tego rozstrzygnąć - są po prostu wspaniałe. Mimo to w drugiej części trylogii powraca tylko jedna z nich.



