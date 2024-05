Dla tego filmu Kevin Costner odszedł z "Yellowstone". I chyba było warto

"Horyzont" to pierwszy od ponad 20 lat film, w którym Kevin Costner staje po obu stronach kamery. Jako reżyser zadebiutował "Tańczącym z wilkami" w 1990 r., a ostatni raz w roli twórcy miał okazję sprawdzić się przy okazji "Bezprawia" z 2003 r. Oba tytuły to westerny, więc za sprawą najnowszego projektu aktor wraca do swojego ukochanego gatunku. To aktualnie jego oczko w głowie. Nic zresztą dziwnego. Finansował je z własnej kieszeni. Ranczo musiał zastawić, aby produkcję za 100 mln dol. w ogóle zrealizować.



Dynamiczny grafik zdjęciowy "Yellowstone" nie pozwalał Kevinowi Costnerowi skupić się na "Horyzoncie" w takim stopniu, w jakim by sobie tego życzył. Dlatego postanowił odejść z serialu i w nadchodzących finałowych odcinkach już go nie zobaczymy. Tymczasem jego autorski western zbiera pierwsze laury. Publiczność na festiwalu w Cannes tak go pokochała, że aż nagrodziła produkcję siedmiominutowymi owacjami na stojąco. W akompaniamencie oklasków krzycząc przy okazji: "Kevin! Kevin! Kevin!".