Z "Euforii" do "Igrzysk śmierci". Hunter Schafer to nie tylko aktorka, ale też modelka i aktywistka

Choć może Hunter nie jest jeszcze wszystkim znana, po roli w "Igrzyskach śmierci" może być inaczej. Trzeba jednak przyznać, że młodsi widzowie znają Hunter doskonale. Wszystko za sprawą roli w "Euforii", która była jej debiutem. Schafer to nie tylko transseksualna modelka i aktorka, ale i również aktywistka, która walczy o prawa społeczności LGBTQ.



Urodziła się 31 grudnia 1998 roku w Trenton w stanie New Jersey. Jej tata, Mac Schafer, jest prezbiteriańskim pastorem. Hunter ma trójkę młodszego rodzeństwa: brata oraz dwie siostry. 24-latka uwielbia artystyczne klimaty, co widać w jej zainteresowaniach oraz profesji.



Schafer skończyła liceum plastyczne i - jak mówiła w jednym z wywiadów - odkąd pamięta uwielbiała rysować. Planowała nawet zdawać do Central Saint Marins, uczelni artystycznej w Londynie, lecz odłożyła plany studiowania po to, by skupić się bardziej na karierze modelki, a później aktorki. Jako modelka pozowała dla najlepszych modowych marek, m.in. Prady, Diora, Gucci, Ricka Owensa, Calvina Kleina czy Marca Jacobsa.