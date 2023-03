Jena Malone przeżyła traumę na planie "Igrzysk śmierci". Opowiedziała o tym dopiero teraz

To zdjęcie zostało zrobione zaraz po tym, jak skończyłam drugą część "Kosogłosa" i musiałam pożegnać się ze wszystkimi na planie. Kręciliśmy w pięknej posiadłości we Francji i poprosiłam kierowcę, żeby wypuścił mnie na to pole, abym mogła się wypłakać i uchwycić ten moment. Mimo tego, że ten czas we Francji, w tym w Paryżu, był dla mnie niezwykle trudny, bo przechodziłam przez ciężkie zerwanie, ale też byłam napastowana seksualnie przez kogoś, z kim pracowałam, to byłam bardzo wdzięczna za ten projekt ludzi, z którymi byłam blisko - pisze Malone. Gwiazda podkreśla, że dopiero teraz uczy się porządkować w głowie trudne emocje.