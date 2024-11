Czy będzie 2. sezon "Idź przodem, bracie"? Fani polskiego serialu Netfliksa na pewno na to liczą. Produkcja opowiada historię zwolnionego z pracy policjanta, który postanawia zatrudnić się jako ochroniarz sklepowy. Na nowym stanowisku odkrywa sposób na rozwiązanie swoich problemów finansowych. Plan wciela w życie, ale po drodze czeka go wiele komplikacji. I chociaż dostajemy zamkniętą historię, doskonale sprawdzającą się samodzielnie, furtkę do kontynuacji twórcy zostawiają sobie otwartą.



Na razie Netflix ani się nie zająknął na temat 2. sezonu "Idź przodem, bracie". Nic dziwnego. Polska produkcja zaledwie w zeszłym tygodniu zadebiutowała na platformie. W dodatku w środę. Szybko wbiła się do topki najpopularniejszych tytułów serwisu w naszym kraju. Skuszeni obietnicą mocnego, męskiego kina, rodzimi użytkownicy chcieli ją sprawdzić i teraz nie mogą się od niego oderwać. Od swojej premiery nie schodzi więc z pierwszego miejsca listy najchętniej oglądanych u nas seriali.