Nie jest to zatem finał skomplikowany, niejasny, wymagający wyjaśnień. Niewątpliwie jednak należy do finałów otwartych, zostawiających furtkę do kontynuacji opowieści: główny bohater wciąż będzie współpracować z półświatkiem. Oczywiście można narzekać na to rozwiązanie: Oskar mierzył się z atakami i wyrzutami, przeszedł przez piekło, jego siostra straciła dziecko, a mimo to został u boku mężczyzny, który - wskażmy pierwszą z brzegu problematyczną kwestię - torturował i niemal doprowadził do śmierci Sylwka, nie wspominając o jego odpowiedzialności za inne morderstwa i długi.



Póki co nic nie wiadomo o 2. sezonie serialu - jak zwykle wszystko zależy od oglądalności. Wygląda jednak na to, że „Idź przodem, bracie” wykręca właśnie znakomite wyniki. A zwiększa prawdopodobieństwo, że wkrótce usłyszymy zapowiedź kolejnych epizodów.



"Idź przodem, bracie" to opowieść o byłym członku służb specjalnych, który - by spłacić długi zmarłego ojca - zatrudnia się w kompleksie handlowym jako ochroniarz. Szybko dostrzega szansę na rozwiązanie swoich problemów finansowych - a jest nią opcja obrabowania miejscowego gangstera.



