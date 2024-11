"Idź przodem, bracie": gdzie kręcono nowy polski serial Netflika? Ta produkcja to hit

„Idź przodem, bracie” to, zdaniem niektórych, spore zaskoczenie, choć po produkcji wyreżyserowanej przez Pieprzycę i napisanej przez Kacpra Wysokiego osobiście oczekiwałem czegoś co najmniej solidnego. Ostatecznie wyszło lepiej niż dobrze, a szczegółowymi wrażeniami podzieliłem się tutaj.



Przypomnę, że serial skupia się na Oskarze, członku jednostki AT, który zostaje zwolniony po ataku panki w trakcie policyjnej akcji - obwinia się go bowiem o zwykły strach i zaniedbanie, na skutek którego zginął inny policjant. Co więcej, ojciec bohatera postanawia ze sobą skończyć, zostawiając po sobie olbrzymie hazardowe długi, zaciągnięte m.in. u pewnego gangstera. Oskar przyjmuje pracę ochroniarza, by móc spłacać należności i ocalić od sprzedaży rodzinny dom. Wkrótce dostrzega szanse na szybsze rozwiązanie finansowych problemów - niestety, będą one bardzo ryzykowne i niekoniecznie zgodne z prawem.