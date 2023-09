Czy "Infamia" bezbłędnie portretuje społeczność romską? Ekspertka wyjaśnia, ile prawdy jest w serialu

Społeczeństwo większościowe tworzyło na przestrzeni lat narrację na temat Romów. To jak postrzegano z zewnątrz Romów, było odpiciem różnych opisów, opinii artystów czy kronikarzy. Do tej pory mamy szereg powiedzeń na temat romskich grup, które są dość stereotypizujące. Te stereotypy utrzymują się od dawna i są bardzo trudne do zmiany. Można wymienić takie trzy rodzaje w odniesieniu do romskiej społeczności: demoniczne, czyli utożsamianie kobiet romskich z wróżbą, z czymś ponadnaturalnym, które mają kontakt z siłami nadprzyrodzonymi. To wynika z tego, że wiele kobiet romskich zajmowało się wróżbą, lecz oczywiście nie wszystkie.



Inny stereotyp związany jest z tym wędrownym trybem życia i jest powiązany z grupami przestępczymi. Współcześnie ma to swój wydźwięk i wciąż Romowie kojarzeni się z grupami przestępczymi, przez to właśnie, iż były przypadki, że ktoś zajmował się przestępstwem czy kradzieżą. Było to utożsamiane z całą społecznością. W połowie XX wieku kojarzyło się to z wędrownymi taborami. Mówiło się, że gdy tabor pojawił się na horyzoncie, to właśnie wtedy komuś coś ginęło. Jest przecież takie powiedzenie, że Cygan idzie przez wieś tylko raz

- mówi.