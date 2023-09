Rodzina Gity mieszka w Walii, żyją raczej biednie, choć główna bohaterka, grana przez Zofię Jastrzębską, jest szczęśliwa. Ma przyjaciół, robi amatorski rap, słowem - wyspiarska idylla. Informacja o powrocie do Polski jest dla niej ciosem. Nastolatka jeszcze nie wie, że wracają, bo właśnie kończy się przymusowe wygnanie, na które skazała ich przed laty wielka romska familia. Cenę zapłaci ona sama, bowiem ojciec aranżuje dla niej kluczowe dla rodzinnych interesów małżeństwo.



Świat Gity trzęsie się w posadach. Do tej pory żyła tak, jak zwykłe nastolatki z Europy Zachodniej, a teraz nie dość, że musi wrócić do małomiasteczkowej Polski, to jeszcze czeka ją konfrontacja z kulturą przodków. Na miejscu wpadnie jej w oko chłopak, który przypadkiem sprowokuje lokalnych skrajnie prawicowych chłopców do rozkręcenia antyromskiej nagonki.



