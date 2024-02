Steczkowska przeprosiła tiktokerkę, Izabelę Zabielską. "Biorę za to odpowiedzialność"

Kochani, kilka słów do was, ale przede wszystkim do Izabeli Zabielskiej. Izunia, z całego serca cię przepraszam. Nie było moją intencją jakiekolwiek obrażanie kogokolwiek. Ale są to moje media społecznościowe, więc biorę za to odpowiedzialność - wyjaśniła artystka, podając też dokładnie, w jaki sposób wideo zostało umieszczone na jej profilu.