Jarosław Kret przedstawił prognozę pogody w TVP. Do stacji wrócił po 8 latach

Jarosław Kret w roli prezentera pogody zaczynał już w 2002 r. i aż do 2016 r. był związany ze stacją TVP. Po tym, gdy władzę w Polsce przejęło nowe ugrupowanie, dziennikarz był pogodynkiem w Nowa TV, a od 2019 r. można go było zobaczyć w Polsacie i usłyszeć w rozgłośni Radio Złote Przeboje. Teraz Kret wrócił do swojej pierwszej stacji, gdzie po raz pierwszy od 8 lat zapowiedział prognozę pogody na kanale TVP Info: