Intencje twórców już na samym początku zdradzają plakaty filmowe w pokoju JP. Główny bohater okazuje się bowiem fanem mierzącego się z tematem klasizmu horroru "To my" i "Ataku na dzielnicę", gdzie grupka młodocianych przestępców musi stawić czoło atakującym Londyn kosmitów. Z jednej strony mamy więc autorskie podejście do gatunku Jordana Peele'a, a z drugiej - rozrywkową rozpierduchę. W dalszej części "Amerykańska rzeź" naszpikowana jest kolejnymi odniesieniami i nawiązaniami do innych tytułów z obrębu kina grozy. Z grubsza rzecz ujmując to latynoamerykańską wariacja na temat "Uciekaj!" z zacięciem "Nocy oczyszczenia: Żegnaj Ameryko", która może się pochwalić urokiem młodzieżowych horrorów z przełomu wieków - oczywistym skojarzeniem będą w tym wypadku "Oni".