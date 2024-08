Gwiazda "Wednesday" mówi, że nigdy nie była w związku z Johnnym Deppem. "To było szalone"

Plotki na temat związku zaczęły się w trakcie zdjęć do "Beetlejuice Beetlejuice". Internet żył wtedy doniesieniami, że Johnny Depp ma mieć cameo w nadchodzącym filmie Tima Burtona. W produkcji prócz Jenny Ortegi na pewno występują Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara i Monica Bellucci. Na chwilę przed jej premierą nie wiadomo, czy na ekranie zobaczymy gwiazdora "Piratów z Karaibów".



Brukowce oszalały, gdy ktoś powiedział, że widział Johnny'ego Deppa i Jennę Ortegę razem na planie "Beetlejuice Beetlejuice". Wedle domysłów mieli być w całkiem poważnym związku. Obydwoje zainteresowani szybko jednak te plotki ucięli. Gwiazda "Wednesday" uznała je za "niepoważne". Jak utrzymywała, nigdy aktora nie poznała, ani z nim nie pracowała. "Przestańcie szerzyć kłamstwa" - apelowała do mediów. On to potwierdzał. "Pan Depp nie ma żadnych osobistych ani zawodowych relacji z panią Ortegą. Nigdy jej nie poznał, ani z nią nie rozmawiał" - czytaliśmy w oświadczeniu jego pełnomocnika.