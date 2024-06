Jenna Ortega zagra na waszych emocjach w świetnym filmie, który obejrzycie tylko w Max

„Następstwa” to reżyserski i scenariuszowy debiut w pełnym metrażu. Megan Park, która dotychczas zajmowała się przede wszystkim aktorstwem dalszego planu, okazała się bardzo zdolną, błyskotliwą i empatyczną twórczynią. Jej opowieść należy do tych trudnych i bolesnych: skupia się bowiem na Vadzie Cavell (Jenna Ortega w swojej najlepszej roli), licealistce, która mierzy się z traumą po szkolnej strzelaninie.



Chwilę przed tragedią dziewczyna wyszła z klasy w środku zajęć, by odebrać telefon od młodszej siostry, która właśnie dostała pierwszego okresu. Później skierowała się do łazienki, a niedługo poźniej na szkolnych korytarzach rozpętało się piekło. Vada przeczekała je ukryta w jednej z kabin wraz z dwójką innych uczniów.



Kilka tygodni później bohaterka jest pochłonięta przez stany depresyjne; izoluje się od rodziny i przyjaciela, Nicka. Lęka się szkoły, obawia się wejść do wspomnianej łazienki. Jednocześnie niespodziewanie zbliża się do szkolnej koleżanki, Mii.