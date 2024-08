Jennifer Lopez złożyła pozew o rozwód z Benem Affleckiem. Szybko poszło

To, co dla wielu okazało się być spekulacjami, najwyraźniej stało się rzeczywistością. Mimo że pod koniec maja Lopez i Affleck zostali uchwyceni na zdjęciu przez paparazzo w momencie powrotu ze szkolnej imprezy ich córki i wyglądali na szczęśliwych, para zdecydowała się rozejść - jak podał portal Variety, we wtorek piosenkarka złożyła pozew w sądzie okręgowym hrabstwa Los Angeles. Wcześniej para sprzedała swój dom w Beverly Hills, a w maju Lopez odwołała swoją letnią trasę koncertową "This Is Me... Now". W oświadczeniu wspomniano, że piosenkarka chce spędzić ten czas "ze swoimi dziećmi, rodziną i bliskimi przyjaciółmi".