To był najlepszy true crime wszech czasów. Sprawdzamy, czy 2. sezon serialu HBO jest równie dobry

Przed przystąpieniem do prac nad "Przeklętym" Andrew Jarecki nie wiedział, czy Robert Durst zamordował trzy osoby. Zrealizował nawet inspirowany jego biografią pełen wątpliwości film fabularny "Wszystko, co dobre". Dzięki niemu zgłosił się do niego sam zainteresowany z propozycją udzielenia wywiadu. Nagrali wspólnie ponad 20 godzin rozmów, których część trafiła potem do dokumentu. W trakcie researchu reżyser wraz ze swoją ekipą odkryli jednak, że Durst z nimi pogrywa. Znaleźli dowody pozwalające go połączyć z zabójstwem Susan Berman, a nawet nagrali, jak przyznaje się do winy. BANG! To był najlepszy zwrot akcji w historii telewizji. Śmierć Neda Starka w "Grze o tron" może się schować.



Dzień przed emisją finałowego odcinka "Przeklętego" FBI aresztowało Dursta w Nowym Orleanie. Research w Wikipedii pozwala ustalić, co wydarzyło się dalej. Sprawa wydaje się jasna. Rodzi się więc pytanie: po co powstał 2. sezon serialu dokumentalnego? Pierwszy był przecież perełką. Jaki jest sens odgrzebywania tej historii, skoro nie ma już szans na podobny element zaskoczenia, co poprzednio? Bo nie ma, prawda Andrew? Nie wiem. Nie nazywam się Andrew, a HBO udostępniło mi do recenzji tylko cztery z sześciu odcinków, więc nie jestem w stanie tego jednoznacznie stwierdzić. Jestem jednak przekonany, że nie warto skreślać nowej odsłony produkcji. To wciąż kawał mocnej telewizji.