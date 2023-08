Netflix zrobił serial o współczesnym Jezusie. Jestem nim zachwycony

Rdzeniem „Wybrańca” jest niewątpliwie wspomniana paczka przyjaciół - zarówno pod względem aktorskim, jak i scenariuszowym. Młode postaci napisane i zagrane są tak, że każda z ich interakcji wydaje się pozbawiona grama fałszu. To świetna dynamika: dzieciaki wpływają na siebie nawzajem, wspierają się i kłócą. Będąc razem, czują się bezpieczniej; taką chemię trudno jest obronić. Pewnie dlatego podróż z pierwszego odcinka przywołała mi na myśl „Stand By Me”, adaptację prozy Stephena Kinga. Podobnie esencjonalnych elementów opowieści coming of age jest tu zresztą niemało.



Wątek nadprzyrodzony rozwinie się nieśpiesznie i zdecydowanie nie jest to wada. Serial nie pędzi z wyjaśnieniami; stopniowo odsłania karty, dawkuje informacje, pozwala nam lepiej poznać bohaterki i bohaterów. Ułatwia zaangażowanie i skutecznie wzbudza ciekawość. Niestety, narracji nie brakuje wad; z niezrozumiałych przyczyn rezygnuje z kilku dość istotnych wyjaśnień. Pewne wątki zdają się wyrastać znikąd, ich osadzenie w całej historii zlekceważono.



Całość wygląda... fenomenalnie. Format 4:3 i przemyślane, oszałamiające kompozycjami piaszczystych połaci ziemi z błękitem nieba współgra z atmosferą, z poczuciem misji i tajemnicy. To jeden z lepiej zrealizowanych seriali Netfliksa w ostatnim okresie. Seans buduje przyjemne wrażenie, że oto mamy do czynienia z tytułem głęboko przemyślanym, z rzemieślniczą precyzją budującym wielką historię, w której nie zabrakło miejsca na wcale nieepickie gesty, słowa i przeżycia. A to wszystko uzupełnione urokiem i mistycyzmem lokalnego kolorytu oraz garścią nienachalnych, ale interesujących pytań.