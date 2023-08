Netflix udowodnił, że świetnie radzi sobie z animacjami. A potem nadszedł "Małpi Król"

Co w "Królu" gra, a co wręcz przeciwnie? Zacznijmy od wad. Niestety, w kontraście do wszystkich tych odważniejszych, świeższych i chętniej eksperymentujących animacji, dzieło Anthony’ego Stacchiego nie podejmuje żadnego ryzyka. Rezygnuje z odrobiny autorskiego zacięcia, z całej serii możliwości pogłębienia poważniejszych tematów, z dialogowych szarży czy audiowizualnych popisów. Obraz kuleje rozrywkowo, nie oferując tyle akcji, humoru i serca, by przykuć do foteli starszych widzów - a i młodsi mogą zacząć wiercić się z nudów po pół godziny seansu. Poważnie: najlepsze współczesne animacje potrafią zmiksować se sobą komponenty, dzięki którym produkcja sprawi frajdę kilku pokoleniom naraz. Tu, niestety, podobnych składników brakuje.



Cierpi narracja, cierpią postacie, cierpi nawet portret kulturowej specyfiki. Jedna z najsłynniejszych opowieści w historii Chin z całą pewnością zasłużyła na coś znacznie lepszego. Bo fakt, że część wizualnych projektów bohaterów i Króla Smoków (najlepszy element filmu!) prezentuje się naprawdę nieźle, część zaprojektowanych z pomysłem walk przyciąga oko, a tła przywołują na myśl chińskie dzieła sztuki, to trochę za mało.



Film stoi kostiumami, architekturą, mnóstwem detali; niektóre aspekty międzykulturowych miksów działają znakomicie, inne nieco gorzej. Tę transformację wielowiekowej historii w przystępny dla widzów z całego świata film animowany można było przeprowadzić lepiej, dojrzalej i zabawniej. „Małpi Król” może zabić trochę czasu młodszym widzom, zafunduje im też garść lekcji i morałów. Netflix ma jednak sporo znacznie ciekawszych animowanych propozycji - poleciłbym skupić się na nich.