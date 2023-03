Tak się kopie widzom tyłki. Po "Johnie Wicku 4" kino akcji nie będzie już takie samo

Wszystko zaczęło się od śmierci psa. Wyrostki wpadły do domu pewnego niepozornego mężczyzny i zabili mu suczkę, którą otrzymał od nieżyjącej już żony. Oprawcy nie wiedzieli jednak, z kim zaczynają. John Wick (Keanu Reeves) nie jest bowiem jakimś tam facetem. To Baba Jaga - emerytowana legenda wśród zawodowych zabójców. I chociaż jego nazwisko wzbudza postrach, nawet on nie może bezkarnie zadzierać ze swoim syndykatem. Po wymierzeniu zemsty na, tak się złożyło, ludziach z tej samej branży, dawni mocodawcy wystawiają nagrodę za jego głowę. Główny bohater za wszelką cenę chce ją zachować.



Do tej pory twórcy serii skupiali się na budowaniu świata przedstawionego. Ciągle poszerzali jego granice, objaśniając zasady, jakimi się rządzi. Scenarzyści Shay Hatten i Michael Finch wchodzą w niego jak katana w serce. Wszystko, co potrzebujemy, już wiemy, więc powiększają tylko galerię oryginalnych postaci i ratunku dla Johna Wicka dopatrują się w pradawnej tradycji syndykatu, o której nikt dotychczas nie pamiętał. Jeszcze bardziej otwarcie niż działo się to dotychczas, budują opowieść z pretekstów, aby serwować nam kolejne sceny akcji. I akurat w tym nie mają sobie równych.



