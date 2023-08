"Kochanica króla Jeanne du Barry” w reżyserii Maïwenn - film, co tu dużo mówić, niezbyt udany - trafił właśnie do kinowej dystrybucji, po kilku miesiącach od czasu światowej premiery w Cannes. Jakkolwiek widownia nie przyjęła całości z nadmiernym entuzjazmem, seans nagrodzono siedmiominutowymi owacjami na stojąco. Nie był to, rzecz jasna, wyraz uznania dla produkcji, a raczej dla występu Johnny'ego Deppa, w którym to odbiorcy dopatrują się wielkiego powrotu aktora i szansy na ponowne wprowadzenie go do najwyższej gwiazdorskiej ligi.



Czy tak będzie w istocie? Trudno powiedzieć. Wygrany proces i nieustająca miłość rzeszy wiernych fanów sprawiają, że Depp z całą pewnością nie zostanie nagle zapomniany; angażowanie go do ról ponownie wydaje się sensowną opcją z perspektywy dużych studiów. Z drugiej strony, jak na razie nie doczekaliśmy się jeszcze żadnych obwieszczeń dotyczących udziału gwiazdora w większych tytułach o wyższym budżecie. Myślę, że jest to raczej kwestia czasu.



Czytaj także: