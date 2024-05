Nie żyje Johnny Wactor. 37-letni aktor został zastrzelony podczas kradzieży

Johnny Wactor był niezwykłym aktorem i przyjacielem. Dziś światło na świecie przygasło. Wśród jego wielu talentów znalazła się hojność, poświęcenie, dyscyplina, empatia i niezrównana wytrwałość. Dodatkowo był sportowcem. Ciężko ćwiczył fizycznie, tak jak to robił osobiście i zawodowo. W branży kolejek górskich i przez wiele lat przeżywał wzloty i upadki z optymizmem i wdziękiem. Johnny opowiadał się za moralnością we wszystkich obszarach. Jest to głęboka strata dla wszystkich, którzy z nim pracowali i go znali.