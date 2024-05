Nie żyje Doge, znany pieseł z memów. O śmierci poinformowała jego właścicielka

Do wszystkich, którzy kochali Kabosu. Rankiem 24 maja Kabosu przekroczyła tęczowy most. Dziękuję wszystkim za wsparcie przez te wszystkie lata. Odeszła bardzo spokojnie, bez cierpienia, jakby zasypiała, czując ciepło moich dłoni, które ją głaskały. Dziękuję wszystkim za kochanie Kabosu przez te wszystkie lata. Jestem pewna, że Kabosu była najszczęśliwszym psem na świecie, a to czyni mnie najszczęśliwszą właścicielką. Chciałbym wyrazić moje najgłębsze uznanie wszystkim, którzy przesłali nam dużo miłości

- czytamy we wpisie na Instagramie.