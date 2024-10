Po dwóch pierwszych weekendach po premierze obraz wygenerował zaledwie 164,93 mln dol.; w drugi weekend na terenie Stanów Zjednoczonych produkcja uzyskała zaledwie 7 mln dolarów i zanotowała 81 proc. spadek zainteresowania. Jest to rekordowy spadek w historii kina superbohaterskiego i jeden z największych w dziejach kina w ogóle. Przewiduje się, że film na dużych ekranach wyciśnie maksymalnie ok. 215 mln - jeśli jednak miałby się zwrócić i zacząć zarabiać, musi przebić granicę 375 mln.



VOD to jedyny możliwy ratunek. Jak donoszą zachodnie media, film trafi do cyfrowej dystrybucji już 29 października, czyli 25 dni po kinowej premierze. Jak to zwykle bywa, początkowo będzie dostępny do cyfrowego zakupu i wypożyczenia, a dopiero później pojawi się w katalogu SVOD, czyli w abonamentowym streamingu (rzecz jasna będzie to oferta platformy Max).



W 2. części „Jokera” Arthur Fleck czeka na proces w sprawie kilku morderstw, tocząc wewnętrzną bitwę. Zarówno poznana przez niego inna osadzona Arkham, do której się zbliżył, jak i współwięźniowie i całe sfrustrowane społeczeństwo Gotham - wszyscy chcą widzieć w nim Jokera, ucieleśnienie chaosu i rewolucji. On sam próbuje nadążyć za tym wizerunkiem, ale w gruncie rzeczy czuje się po prostu sobą, Arthurem - bo Joker nigdy nie był prawdziwy.