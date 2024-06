Najlepszy film akcji tego roku zaraz obejrzysz online. Pożałujesz, że ominął polskie kina

"Monkey Man" to film brutalny, ale przy tym bardzo stylowy, momentami wręcz psychodeliczny, bo chętnie wchodzi na tereny zarezerwowane dla surrealizmu. Netflix uznał go wręcz za zbyt mroczny dla hinduskiej widowni. Jakby tego było mało, platforma obawiała się też reakcji na jego komentarz polityczny, bo faktycznie nie mamy tu do czynienia z bezmyślnym kinem akcji czy bezsensowną rozpierduchą. Ta cała naparzanka podszyta zostaje społecznym zaangażowaniem. Produkcja ma nam całkiem sporo do powiedzenia, tylko robi to w rytm blockbusterowej przesady.



Netflix zrezygnował z dystrybucji filmu, ale na szczęście do gry wszedł sam Jordan Peele, twórca "Uciekaj!", który nakłonił Universal do wykupienia praw do produkcji. Dzięki temu w kwietniu tego roku "Monkey Man" wszedł na ekrany amerykańskich i kanadyjskich kin. Krytycy przyjęli go bardzo entuzjastycznie, zwracając oczywiście uwagę na sceny akcji i socjopolityczny komentarz, ale też doceniając za angażującą emocjonalnie opowieść.



"Monkey Man" to prawdziwa bomba, która wybucha widzom prosto w twarz. W tym roku lepszego filmu akcji jeszcze nie było. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że nie będzie. Jeśli zechcecie, sami niedługo się przekonacie dlaczego. Pod koniec czerwca pojawi się bowiem na platformie Premiery CANAL+.



Więcej o kinie akcji poczytasz na Spider's Web: