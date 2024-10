"Chucky": tak się odmładza horrorowe legendy. Produkcja wjechała dzisiaj na Skyshowtime

Ta historia rozpoczęła się w 1988 roku. To właśnie wtedy 6-letni Andy otrzymał gadającą lalkę, w którą wstąpił duch seryjnego mordercy. Tak narodziła się ekranowa legenda Charlesa Lee Raya. Ona wciąż trwa. Bo jak to zwykle w przypadku slasherów bywa, opowieść o Chuckym doczekała się sequela. Potem kolejnego. I jeszcze jednego. Łącznie w skład filmowej serii wchodzi siedem tytułów, a teraz jeszcze pojawił się serial.



"Chucky" to serialowa kontynuacja oryginalnych filmów z udziałem tytułowej laleczki. Odpowiada za nią pomysłodawca serii, który, najpierw jako scenarzysta, a potem również reżyser, był zaangażowany w każdą z pełnometrażowych produkcji (nie maczał palców w remake'u z 2019 roku). Teraz Don Mancini zdecydował się potraktować franczyzę, tak jak wielu twórców robi to dzisiaj z innymi slasherami. Mamy więc do czynienia z requelem.