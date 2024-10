To nie film, to petarda. Hit z Zendayą od dziś w streamingu

Ano dlatego, że „Challengers” to obłędnie wyreżyserowany, ociekający niekoniecznie dosłownym erotyzmem obraz o popękanych sercach, o nieustającej rywalizacji, o pragnieniach i lękach. Intensywne przeżycie, które pulsuje w widzu jeszcze długo po seansie.



Ten dramat niby-sportowy koncentruje się na miłosnym trójkącie. Małżeństwo Tashi i Art oraz ich bliski przyjaciel i rywal, Patrick, splatają swoje losy w sieci skomplikowanych interakcji, emocji, aspiracji i gierek (w mniej i bardziej dosłownym tego słowa znaczeniu). Kiedy Tashi odnosi kontuzję, która zmusza ją do zakończenia kariery zawodniczej, przenosi swoje ambicje na Arta, co z czasem doprowadza do napięć i odkrycia dotychczas głębiej skrywanych emocji. Tym bardziej, że Art przechodzi właśnie kryzys, a Patrick ma zmierzyć się z nim podczas kluczowych rozgrywek.