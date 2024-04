Cieszyliście się na serial z "Gry o tron" o Jonie Snow? No to możecie przestać

W 2022 r. dowiedzieliśmy się, że „Gra o tron” doczeka się jeszcze jednego spin-offowego serialu. Miała to być produkcja poświęcona późniejszym losom Jona Snow, w którego wcielał się Kit Harrington. Pierwsze pogłoski potwierdziła m.in. Emilia Clarke, której aktor opowiedział o tym osobiście. To właśnie on był autorem pomysłu na projekt, a pomoc w jego rozwinięciu zaoferował mu sam George R.R. Martin.



Pod koniec 2022 Harrington zdradził, że spin-off pokaże nam Snowa straumatyzowaneigo - powracającego na Mur, do miejsca pełnego bolesnych wspomnień, żyjącego ze świadomością, że zabił Dany, że na jego rękach umarła Ygritte, że powiesił Olly’ego. To właśnie dalsze życie z tą traumą było dla artysty najbardziej interesujące. W finale "Gry o tron" chcieliśmy zostawić widzów z poczuciem, że wszystko będzie okej, że się ułoży. Ale nie jest okej, on nie czuje się okej - mówił.



Z kolei Martin przyznał, że nazwiska showrunnerów i scenarzystów są mu znane, ale nie może ich zdradzić - podobno Harrington sam zebrał tę ekipę. Niestety, choć wygląda na to, że prace nad serialem o roboczym tytule „Snow” faktycznie się rozpoczęły, temat został zamknięty. Projekt anulowano, podobnie jak kilka innych spin-offów „Gry”.