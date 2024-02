Justin Timberlake będzie w Polsce. Wokalista ogłosił nową trasę koncertową

Podczas koncertów artysty z pewnością będzie można usłyszeć utwory z nadchodzącego albumu „Everything I Thought It Was”. Timberlake zagra najnowsze single, czyli „Selfish” oraz „Drown”. Polscy fani będą mieli szansę zapoznać się z szóstym studyjnym albumem wokalisty jeszcze przed koncertem w Krakowie, ponieważ jego premiera zapowiedziana jest na 15 marca 2024 roku. Będzie na co czekać, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jednak spora część słuchaczy bardzo liczy na sentymentalny powrót do przeszłości, który Justin Timberlake zapewniłby poprzez wykonanie na scenie takich hitów jak „What Goes Around...Comes Around”, „Cry Me A River” czy „Mirrors”. Trzymamy kciuki, że to małe życzenie się spełni.



Bilety na wszystkie ogłoszone dotąd koncerty trafią do sprzedaży już w piątek – 1 marca 2024 roku – o godzinie 10. Będzie można kupić je na stronie justintimberlake.com.



Dla zainteresowanych pakietami VIP dodatkowo informacje umieszczono tutaj.