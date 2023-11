Kończy się nasz sezon i nie da się ukryć, że nasze zaufanie do stacji zostało podkopane, więc dajemy sobie prawo do wygłoszenia orędzia na wzór naszego prezydenta. Może zrobimy jego transmisję na żywo na moim Instagramie - powiedział Robert Górski, lider Kabaretu Moralnego Niepokoju w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.



Jak wyjaśnił Górski, Polsat wyemitował pięć odcinków kabaretu w obecnym sezonie, a twórcy nagrali już trzy kolejne, ale do puszki. We wtorek nagraliśmy dziewiąty odcinek, a w czwartek nagrywamy ostatni, dziesiąty - powiedział. Górski dodał również, że kabaretowa ekipa nieco już otrząsnęła się po zaskakujących decyzjach Polsatu i nie zamierza odpuszczać, nagrywając kolejne odcinki.