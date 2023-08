Żona Kevina Costnera kontratakuje. Modelka przedstawiła nowe oskarżenia w sprawie rozwodowej

Później Costner oskarżył dawną partnerkę o celowe opóźnienie postępowania, domagając się w związku z tym sankcji pieniężnych. Przyszedł czas na kontratak.



Modelka i twórczyni popularnej linii torebek oskarża zdobywcę dwóch Oscarów o "zatajanie finansowej dokumentacji w obliczu wojny rozwodowej" - w związku z jego wartą 400 mln dol. fortuną. Baumgartner poprosiła sąd o dokumenty opisujące "przyszłe przedsięwzięcia i przewidywane dochody" męża, w tym nadchodzącą epicką sagę "Horizon", za którą ten zdążył już zainkasować co najmniej 50 mln dol. Wszystko wskazuje na to, że kobieta będzie domagać się zwiększenia alimentów na dzieci. Jakby tego było mało jej prawnicy ogłosili, iż Costner utrudniał im dostęp do istotnych informacji i dokumentów w czasie rozprawy. Kolejna rozprawa odbędzie się już 31 sierpnia. kevin-costner-rozwod-christine-baumgartner-oskarzenia-pieniadze-afera



Kredyt do wykorzystania na materiały dziennikarskie: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com