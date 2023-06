Żona Kevina Costnera chce gigantycznych alimentów, ale na biednego nie trafiło. Padły kwoty

Kevin Costner ma też trudny czas, nie tylko ze względu na rozwód. Na gwiazdora wylewa się również fala krytyki w związku z popularnym serialem "Yellowstone". Zresztą mówi się, że przez zamieszanie na planie serialu oraz nawał pracy był jedną z przyczyn rozstania aktora z żoną. Nie wiadomo, czy Kevin pojawi się w finałowych epizodach serialu. Co ważne, Costner pracuje obecnie nad drugim filmem z serii "Horizon". Obecnie promuje go, a to nie podoba się fanom "Yellowstone". Ci w mediach społecznościowych zalewają go liczną krytyką, pisząc m.in. że to właśnie on zniszczył "Yellowstone".



