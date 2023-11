Nie żyje gitarzysta Killing Joke. Kevin "Geordie" Walker miał 64 lata

Kevin Walker dołączył do Killing Joke pod koniec lat 70. W zespole funkcjonował obok wokalisty Jaza Colemana, perkusisty Paula Fergusona i basisty Martina "Youtha" Glovera. Styl brytyjskiej grupy opisywany jest jako połączenie rocka oraz post punka. Do ich najpopularniejszych kawałków należą m.in. "Love Like Blood", "The Wait" czy "Eighties". Łącznie zespół wydał 15 albumów, natomiast ostatni z nich ukazał się w w 2015 roku. Grupa Killing Joke gościła w 2018 roku w Polsce, gdzie zagrała koncert w warszawskim klubie Stodoła.