Eurowizja Junior 2023. Kiedy i gdzie obejrzymy występ Polki, Mai Krzyżewskiej?

Polka jako dziewiąta w kolejności ulokowana została na dość bezpiecznej pozycji, choć według osób, które w eurowizyjnej tematyce siedzą głębiej, to Ormianki, które wystąpią przez Polką, typowane są jako faworytki do zwycięstwa. Z kolei znacznie gorzej w notowaniach radzą sobie Gruzini. To może wyjść na korzyść występującej przed nimi 12-letniej gwiazdy z Polski.



Warto też podkreślić, że Polka w głosowaniu czytelników eurowizyjnego serwisu wiwibloggs.com zajmuje dość niskie miejsce, bo 14. miejsce na 16. krajów. Na Wiwibloggs.com triumfuje Hiszpania i Sandra Valero z utworem "Loviu". Warto dodać, że finał Eurowizji Junior 2023 i występ Mai Krzyżewskiej widzowie obejrzą w niedzielę, 26 listopada o godz. 16:00 na TVP, ale też na oficjalnym kanale konkursu na YouTube.